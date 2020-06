Apesar do otimismo, construção civil estima prejuízo de 20% neste ano

Manaus – Diante do cenário da maior crise sanitária da história do Amazonas, a construção civil amazonense, que vinha numa curva de crescimento, deve fechar este ano, pelo menos 20% abaixo do que conquistou em 2019. A estimativa é do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Amazonas (Sinduscon-AM). O resultado deverá se dar mesmo com a não paralisação do setor, que durante a pandemia da Covid-19 foi considerado essencial para as autoridades públicas. De modo, as obras que já estavam em andamento continuaram, o que manteve os empreendimentos estáveis.

Hoje, com a reabertura gradual do comércio, a expectativa dos empresários do setor é que a situação financeira melhore. O engenheiro responsável pela empresa Up Engenharia, Wilson Gomes, 27 anos, diz que imaginou que o setor seria fortemente afetado, mas se surpreendeu quando não houve nenhum decreto estadual de paralisação para o setor. “As obras comerciais e industriais estão a todo vapor, mesmo em meio à pandemia. As únicas que paralisaram foram as obras residenciais por ordem dos condomínios”, explica.

"As obras comerciais e industriais estão a todo vapor", relata Wilson | Foto: Divulgação

Wilson explica que seu empreendimento não enfrentou problemas financeiros e que suas obras estão bem diversificadas nesse momento. “O que prevíamos eram as paralisações, mas realmente não ocorreu. Percebi, nesse período, que diversos orçamentos que estavam parados foram retomados e os acordos fechados. Acredito que muitos aproveitaram a cidade mais ‘parada’ para finalizar reformas”, conta.

Segundo ele, as medidas de prevenção indicadas pela Organização Mundial de Saúde (OMS) estão sendo seguidas de forma rígida, desde o início da pandemia. Wilson relata que todos os seus funcionários fazem uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e que todos os funcionários que fazem parte do grupo de risco foram afastados.

As medidas de prevenção indicadas pela OMS estão sendo seguidas de forma rígida | Foto: Divulgação

O proprietário da empresa ELO Engenharia e Construção, Matheus Zagury, 24 anos, afirma que a constância nos serviços foi mantida mesmo com a chegada da Covid-19 ao Estado do Amazonas. “Já possuíamos muitos contratos ativos, então, mesmo com baixa produtividade devido as adequações e prevenções que tivemos de acatar para a segurança dos colaboradores, conseguimos nos manter firmes”, comenta.

Matheus observa que diante da pandemia, houve uma queda no faturamento da ELO, mas que não foi suficiente para desestabilizar a empresa a ponto da necessidade de fazer empréstimos ou procurar por recursos oferecidos pelo governo federal para manter os serviços. Nesse momento, o empresário acredita que, com a retoma gradual das atividades econômicas que estavam suspensas, a tendência é que as vendas do setor melhorem.

Existiu uma queda no faturamento da ELO, mas que não foi suficiente para desestabilizar a empresa | Foto: Divulgação

“Com a liberação para a retomada do comércio conseguimos perceber uma leve melhorar no mercado e na economia. Devido à grande procurar para a execução de serviços, acredito que logo seremos capazes de gerar mais empregos e fechar mais contratos de obras, podendo ser um dos setores responsáveis pelo aquecimento da economia”, avalia Matheus.

O presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Amazonas (Sinduscon-AM), Frank Souza, afirma que agora o setor entrará em um momento mais lento em termo de vendas e de lançamentos de novos produtos no mercado. De acordo com ele, ainda há um cenário desfavorável na economia amazonense, principalmente por conta da lenta retomada das atividades da indústria.

Presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Amazonas (Sinduscon-AM), Frank Souza | Foto: Divulgação

“Dependemos muito da economia para ver como vai se comportar nesse segundo semestre e ela não está muito favorável nesse momento. As fábricas do Polo Industrial de Manaus (PIM), por exemplo, estão algumas paradas, outras deram férias coletivas e isso atrapalha a produção. Quanto menos dinheiro no mercado, mais difícil ter a segurança do comprador para adquirir um imóvel e mais difícil ainda para as empresas lançarem novos produtos”, explica.

Souza salienta que o setor depende de três pontos para seu mercado alavancar: crédito barato, confiança e estabilidade dos consumidores e das empresas fornecedoras. “Vamos ficar, em 2020, no mínimo, 20% abaixo do que tínhamos conquistado em 2019. Esperamos que venham novas obras com a reabertura do comércio e com a movimentação da economia. Vamos ter que nos recuperar aos poucos”, observa o presidente do Sinduscon-AM.

Souza salienta que o setor depende de três pontos para seu mercado alavancar: crédito barato, confiança e estabilidade dos consumidores e das empresas fornecedoras | Foto: Divulgação

Souza diz, ainda, que uma pesquisa feita pelo Sinduscon-AM, entre 20 de maio e 6 de junho, 1.200 pessoas foram entrevistas e, dessas, 250 foram contaminadas pelo novo coronavírus, havendo somente um óbito confirmado entre os trabalhadores do setor. De acordo com ele, esse saldo ainda é positivo, infelizmente, em meio as perdas.

Custo do metro quadrado

O custo do metro quadrado da construção civil no Amazonas se manteve estável ao aumentar de R$ 1.147,42 no mês de abril, para R$ 1.147,97, em maio, uma alta equivalente de apenas 0,05%, segundo dados do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (Sinapi), divulgados na quarta-feira (10), pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O custo médio do Amazonas fechou maio 2,2% mais barato que o metro quadrado nacional, que ficou em R$ 1.174,02, com índice de 0,17%, diminuindo 0,08 ponto percentual (p.p.) em relação ao mês anterior (0,25%). O acumulado do ano alcançou 1,33%. Já a variação dos últimos doze meses foi 3,74%, ou seja, 0,06 p.p. abaixo daquela variação registrada em abril (3,68%).

O custo médio do Amazonas fechou maio 2,2% mais barato que o metro quadrado nacional | Foto: Márcio Melo/Arquivo EM TEMPO

Material e mão de obra

O custo médio por metro quadrado da componente material, em real, no Amazonas, aumentou de R$ 635,80, em abril, para R$ 636,35, em maio, uma variação de R$ 0,55. Sendo a única componente que reajustou em maio. Já o custo médio por metro quadrado da componente mão de obra, na moeda corrente, no Estado, foi de R$ 511,62, em maio, se mantendo igual a abril.

O custo médio da construção civil no Amazonas colocou o Estado em uma posição intermediária em relação às outras unidades da federação. Os menores custos ficaram por conta de Sergipe (R$ 1.000,97), Pernambuco (R$ 1.050,65) e Rio Grande do Norte (R$ 1.053,65). Os maiores ficaram por conta de Santa Catarina (R$ 1.337,61), Rio de Janeiro (R$ 1.320,2) e Acre (R$ 1.302,41).

