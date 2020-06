Saiba quando pode sacar os R$ 1.045 do FGTS; veja datas

Todos os trabalhadores que possuam contas ativas ou inativas do FGTS poderão sacar | Foto: Divulgação

A Caixa Econômica Federal liberou, nesta segunda-feira (15), a consulta ao saque emergencial do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço), de até R$ 1.045 por trabalhador, para quem tem conta ativa (do emprego atual) ou inativa (de empregos anteriores).

A liberação do dinheiro do fundo estava prevista na Medida Provisória nº 946 de 17 de abril, em uma tentativa de minimizar os efeitos da pandemia do coronavírus na vida financeira da população, mas o dinheiro só estará disponível para saque a partir de 25 de julho.

Sabe consultar o saldo do FGTS? Veja como!



A partir de 29 de junho, a Caixa começa a liberar o crédito em uma conta poupança digital . Segundo o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, a medida deve beneficiar cerca de 60 milhões de trabalhadores. Estão previstos R$ 37,8 bilhões em saques.

Tire 13 dúvidas sobre o saque emergencial do FGTS:

1) Quem pode sacar?

Todos os trabalhadores que possuam contas ativas ou inativas do FGTS.

2) Qual o valor máximo do saque?

O valor liberado será de até R$1.045,00 para todos os trabalhadores, limitado ao saldo das contas. Esse valor independe do número de contas do FGTS que o trabalhador tenha.

3) O crédito será depositado na minha conta do banco?

Não. O crédito será feito automaticamente em uma conta poupança social digital da Caixa. Esta conta será aberta para todos os trabalhadores com direito ao Saque Emergencial, para movimentação via aplicativo Caixa Tem.

4) Como será feito o crédito do dinheiro?

O crédito será feito automaticamente em uma conta poupança social digital da Caixa. Esta conta será aberta para todos os trabalhadores com direito ao Saque Emergencial, para movimentação via aplicativo Caixa Tem.

Os valores começam a ser depositados nas contas digitais no dia 29 de junho para os trabalhadores nascidos em janeiro. O calendário será de acordo com o mês de nascimento.Na primeira fase de pagamentos, que começa no dia 29 de junho, os valores ficam disponíveis apenas para crédito em conta digital. Já o calendário de saques e transferências começa quase um mês depois, em 25 de julho.

O calendário para crédito em conta é o seguinte:

• Nascidos em janeiro: 29 de junho

• Nascidos em fevereiro: 6 de julho

• Nascidos em março: 13 de julho

• Nascidos em abril: 20 de julho

• Nascidos em maio: 27 de julho

• Nascidos em junho: 3 de agosto

• Nascidos em julho: 10 de agosto

• Nascidos em agosto: 24 de agosto

• Nascidos em setembro: 31 de agosto

• Nascidos em outubro: 8 de setembro

• Nascidos em novembro: 14 de setembro

• Nascidos em dezembro: 21 de setembro

O calendário para saque e transferências é o seguinte:

• Nascidos em janeiro: saque a partir de 25 de julho

• Nascidos em fevereiro: 8 de agosto

• Nascidos em março: 22 de agosto

• Nascidos em abril: 5 de setembro

• Nascidos em maio: 19 de setembro

• Nascidos em junho: 3 de outubro

• Nascidos em julho: 17 de outubro

• Nascidos em agosto: 17 de outubro

• Nascidos em setembro: 31 de outubro

• Nascidos em outubro: 31 de outubro

• Nascidos em novembro: 14 de novembro

• Nascidos em dezembro: 14 de novembro

5) O que é a poupança social digital da Caixa?

É uma poupança simplificada, sem tarifas de manutenção, com limite mensal de movimentação de R$ 5.000,00. A movimentação da conta é feita pelo aplicativo Caixa Tem.

6) Como movimentar a poupança social da Caixa?

Para movimentar essa poupança digital, o trabalhador deve utilizar o aplicativo Caixa Tem. Após o crédito em conta, o trabalhador poderá fazer compras e pagar contas e boletos emitidos por qualquer banco.

Após a liberação para saque e transferência, poderá realizar o saque em espécie nos terminais de autoatendimento da Caixa ou nas unidades lotéricas e transferir os recursos para contas de qualquer banco, sem custo.

7) Quais são os canais de atendimento para informações do saque emergencial?

São quatro canais, a saber:

- Site do FGTS/Caixa (www.fgts.caixa.gov.br)

A partir desta segunda-feira (15), por meio do site do FGTS/Caixa, o trabalhador poderá:

• Consultar o valor do saque emergencial;

• Ver a data em que o valor será creditado na poupança social digital.

- Disque 111, opção 2

A partir desta segunda-feira (15), por meio do Disque 111 (opção 2), o trabalhador poderá:

• Consultar o valor do saque emergencial;

• Ver a data em que o valor será creditado na poupança social digital.

- App FGTS

A partir de sexta-feira (19), por meio do aplicativo FGTS, o trabalhador poderá:

• Consultar o valor do saque emergencial;

• Ver a data em que o valor será creditado na poupança social digital;

• Optar por não fazer o saque emergencial;

• Solicitar o desfazimento após o crédito automático.

- Internet Banking Caixa

A partir de sexta-feira (19), por meio do aplicativo FGTS, o trabalhador poderá:

• Consultar o valor do saque emergencial;

• Ver a data em que o valor será creditado na poupança social digital;

• Optar por não fazer o saque emergencial;

• Solicitar o desfazimento após o crédito automático.

8) Como consulto o saldo das contas?

É possível consultar o saldo das contas do FGTS por extrato recebido em casa, pelo site, por aplicativo e pessoalmente nas agências da Caixa. É preciso saber o número do PIS/Pasep ou o NIT (Número de Identificação do Trabalhador).

Onde localizar o número do PIS/Pasep/NIT: O número do seu NIS/PIS pode ser encontrado:

• no Cartão do Cidadão;

• nas anotações gerais da sua Carteira de Trabalho antiga;

• na página de identificação da nova Carteira de trabalho;

• no extrato do seu FGTS impresso.

Para consultar o saldo pelo site da Caixa faça assim:

• Acesse www.caixa.gov.br/extrato-fgts.

• Informe o número do seu NIS e clique em “cadastrar senha”.

• Leia o regulamento e clique em “aceito”.

• Preencha todos os campos com os seus dados pessoais. Aqui, você vai precisar do número do seu Titulo de Eleitor.

• Crie uma senha com até 8 dígitos e confirme.

• Você receberá uma notificação de cadastro realizado.

• Para acessar, preencha os campos e aperte em OK.

9) Como consulto o saldo da conta pelo aplicativo do FGTS?

O trabalhador pode consultar o FGTS por meio de aplicativo para celular, disponível para download gratuito em celulares de qualquer sistema operacional: Android, iOs e Windows.

Também é preciso informar o número do PIS, Pasep ou NIT e ter uma senha cadastrada. Veja como fazer no aplicativo:

• Na tela inicial, clique em Primeiro Acesso

• Leia o contrato e aperte em “Aceitar”

• Informe o número do seu NIS e aperte em “Continuar”

• Preencha o formulário e aperte em “Próximo”

• Crie uma senha e aperte em “Cadastrar”

10) O que faço se não quiser sacar o dinheiro?

O trabalhador pode informar, no APP FGTS, que não deseja receber o saque emergencial FGTS. A Caixa informa que a opção deve ser feita com pelo menos 10 dias antes da data prevista do crédito.

Caso não haja movimentação na conta poupança social digital até 30/11/20, o valor será devolvido à conta FGTS com a devida remuneração do período, sem nenhum prejuízo ao trabalhador.

11) Até quando posso receber o dinheiro do saque emergencial?

O dinheiro ficará disponível para todos os que tiverem saldo a partir de 29 de junho, quando serão criadas as poupanças digitais para quem tiver saldo no FGTS. Caso não haja movimentação na conta poupança social digital até 30/11/20, o valor será devolvido à conta FGTS com a devida remuneração do período, sem nenhum prejuízo ao trabalhador. Se após esse prazo o trabalhador decidir fazer o saque emergencial, poderá solicitar pelo app FGTS até 31/12/2020.

12) Tenho conta em outro banco. Como faço se quiser sacar?

O crédito de R$ 1.045 será feito em uma poupança social digital aberta pela Caixa Econômica. Os saques e transferências poderão ser feitos apenas a partir de 25 de julho, de acordo com a data de nascimento dos trabalhadores.

• Nascidos em janeiro: saque a partir de 25 de julho

• Nascidos em fevereiro: 8 de agosto

• Nascidos em março: 22 de agosto

• Nascidos em abril: 5 de setembro

• Nascidos em maio: 19 de setembro

• Nascidos em junho: 3 de outubro

• Nascidos em julho: 17 de outubro

• Nascidos em agosto: 17 de outubro

• Nascidos em setembro: 31 de outubro

• Nascidos em outubro: 31 de outubro

• Nascidos em novembro: 14 de novembro

• Nascidos em dezembro: 14 de novembro

13) E se eu quiser desfazer o crédito automático?

Após o crédito dos valores na conta poupança social digital, o trabalhador poderá solicitar o seu desfazimento. Os valores retornarão à conta do FGTS devidamente corrigidos, sem prejuízo ao trabalhador.

Mas, atenção: a Caixa informa que a solicitação de desfazimento do crédito do saque emergencial não pode ser desfeita.

Leia mais:

Quer sacar R$ 1,045 do FGTS? Saiba quem tem direito

Empresas podem suspender o pagamento do FGTS

Saque aniversário do FGTS poderá ser usado para garantir empréstimos



*Informações do site R7