Reabertura de grandes lojas aumenta ainda mais o fluxo no Centro

Manaus – Com a retomada das atividades do comércio e serviços não essenciais em Manaus, no segundo ciclo programado pelo Governo do Estado, o Centro de Manaus, Zona Sul, recebeu ainda mais consumidores pelas suas ruas, e animou lojistas nesta segunda-feira (15). De acordo com a programação, 25 novos segmentos reabriram as portas, entre eles, grandes lojas de departamentos, cosméticos e restaurantes, responsáveis por grande fluxo de consumidores.

Segundo o gerente da Info Store, loja de produtos de informática e tecnologia, Everton Sales, 27 anos, a movimentação foi intensa durante o dia inteiro e a expectativa para as próximas semanas é positiva. “Percebemos que têm muita gente querendo comprar e nós estamos querendo vender. Acredito que teremos uma recuperação dos prejuízos antes do que esperávamos”, relata.

De acordo com Everton, os funcionários da loja foram treinados para manter o bom atendimento, em meio às adversidades geradas pela pandemia da Covid-19. Ele conta ainda que, a loja foi higienizada e preparada para a segurança de todos. “Temos cartazes espalhados por toda a loja, além de alguns adesivos colados no chão para que os clientes mantenham o distanciamento”, explica.

Supervisora da Comepi, loja de cosméticos e artigos de beleza, Damares Teixeira, 45 anos, revela que o fluxo de consumidores estava dentro do que a equipe do empreendimento já esperava e que, portanto, todos foram bem preparados para o momento de retomada das atividades.

“Tomamos todos os cuidados necessários, porque observamos que a movimentação na reabertura do primeiro ciclo foi intensa e que, provavelmente, na retomada do segundo isso também seria observado. Não tivemos problemas com nosso estoque, então estamos com bastante produtos para a venda”, esclarece a supervisora.

Damares conta que, durante a paralisação por conta do decreto estadual, a loja precisou da ajuda de um dos recursos financeiros disponibilizados pelo governo federal para se manter. De acordo com ela, foi a melhor saída para manter a parte física do empreendimento e todos os funcionários.

O atendente de uma pastelaria no Centro, Lucas Silva, 21 anos, avalia que a movimentação foi tão grande no restaurante que acabou deixando alguns funcionários desnorteados. “Foram tantas pessoas que acabamos nos surpreendendo e tivemos uma pouco de dificuldade para lidar com os atendimentos no início do dia”, confessa.

Ele afirma que, apesar da quantidade de pessoas, todos os cuidados com a higiene foram tomados com as comidas e com o espaço do restaurante onde as pessoas se alimentam. “Estamos passando álcool em gel nas mesas e limpando o balcão o tempo todo. Além disso, tentamos evitar ao máximo as aglomerações, mas por vezes fica complicado. São tantas pessoas entrando e saindo”, conta.

Balanço do 1º ciclo e expectativas para o 2º

O presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Amazonas (Fecomércio-AM), Aderson Frota, observa que na primeira semana de reabertura do comércio houve uma grande euforia por parte da população, mas que o entusiasmo não foi suficiente para manter as vendas no mesmo nível.

“O Centro da cidade ficou cheio de pessoas, por exemplo. Sabemos que muitas estavam querendo sair de casa, o isolamento deixou boa parte das pessoas assim. No entanto, as vendas não se comportaram na mesma dimensão que a euforia da população e precisamos analisar bem isso”, descreve o presidente.

Frota avalia que a recuperação não irá ocorrer em um passo de mágica. “Muitas pessoas querem sair, mas perderam seus empregos e não estão podendo consumir. Outras, ainda que estejam empregas, tem medo de perder o emprego a qualquer momento e, por isso, acabam não consumindo muito também. É uma preocupação constante e as mudanças vão acontecendo gradualmente”, assegura.

Ele acredita que, no segundo ciclo, as expectativas são positivas, pois a população vai ganhando mais confiança na volta da economia e começa a sentir mais segurança para comprar. De acordo com Frota, o que todos esperam é que tudo volte ao que era antes sem que o número de infectados e óbitos aumente no Amazonas.

