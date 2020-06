App estreia com taxa fixa de R$ 0,50 para motoristas de Manaus

Manaus- A mais nova empresa de mobilidade urbana do Brasil, a “319 New”, desembarca em Manaus com a menor taxa fixa para os motoristas de aplicativo . Para cada corrida realizada, o condutor pagará apenas R$ 0,50 do valor das corridas, tornando as viagens mais baratas do país, tanto para o motorista quanto passageiro. O motorista interessado pode baixar agora o aplicativo nas plataformas digitais nos sistemas Android e iOS e fazer o cadastro de inscrição.

A empresa “319 New” tem a onça, animal característico da Amazônia, como maior símbolo da plataforma de mobilidade, que homenageia a rodovia que liga o Amazonas ao estado de Rondônia (BR-319). O aplicativo vai oferecer ainda delivery, com as mesmas ofertas e benefícios encontrados no serviço de viagens, onde serão permitidos a utilização de motocicletas e de carros, na distribuição de itens e encomendas em geral.

De acordo com o diretor da “319 New”, Lucas Silva, a empresa já conta com uma representação em Manaus e chega com a missão de oferecer o serviço de qualidade mais barato dos aplicativos de mobilidade urbana. Desde o dia 1 de junho, o APP está em funcionamento.

319 New”, qualquer manauara empreendedor poderá utilizar o APP para fazer entrega de itens | Foto: Divulgação

“Manaus não tem uma empresa que se identifique com a cidade. Hoje, o motorista roda no aplicativo mais conhecido, porém roda insatisfeito porque paga uma taxa muito cara. Nós, vamos oferecer a taxa fixa R$ 0,50. A viagem totalizou R$ 50, o motorista pagará apenas R$ 0,50. Caso, viagem tenha totalizado R$ 6, o condutor do veículos vai pagar apenas o valor de R$ 0,50. Não importa o valor da viagem, nossa taxa fixa será de R$ 0,50. Será um APP com a cara e com a hospitalidade características do povo amazonense”, comentou o empresário.

Segurança

Lucas disse ainda que todos os motoristas e passageiros serão previamente identificados por fotos e CPF para evitar qualquer tipo de conduta criminosa no sistema. “Vamos oferecer preço bom e segurança. Não queremos colocar nossos motoristas e usuários em risco. Todo o sistema monitoramento próprio e conta com um serviço de inteligência que ficará à disposição das autoridades de segurança do país”, explicou o diretor.

Delivery

No “319 New”, qualquer manauara empreendedor poderá utilizar o APP para fazer entrega de itens, seja por meio dos carros e motos. “Estamos fechando parcerias com empresas de alimentação, do comércio em geral de Manaus. E tudo isso com o menor preço do mercado”, acrescentou Lucas.

A “319 New” é uma empresa que nasceu em Rondônia de um sonho de levar mobilidades as principais capitais do Brasil por um valor justo. A empresa conta com escritórios jurídico em Porto Velho (RR).

Leia mais:

WhatsApp vai enviar e receber dinheiro; veja como funcionará

Excesso de impulsionamento nas redes sociais pode gerar cassação