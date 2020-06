Supermercados de Manaus começam a aceitar o cartão virtual da Caixa

É necessário baicar o app Caixa tem e seguir as instruções | Foto: Agência Brasil/Internet

Manaus - Para facilitar o uso do auxílio emergencial do Governo Federal, sem sacar o dinheiro e assim não precisar enfrentar filas nas agências da Caixa Econômica, alguns supermercados em Manaus estão aceitando o cartão virtual na compra de produtos.

É o caso do Superatacado Nova Era nas unidades da Torquato Tapajós, Compensa, Grande Circular e no Shopping Via Norte. Outro supermercado que aceita a forma de pagamento é o Barato e Pronto, localizado no Novo Aleixo, Petrópolis, Manôa, Nova Cidade, Alfredo Nascimento, Zumbi, Alvorada, Compensa e conjunto Viver Melhor.

Como usar o cartão virtual

Para utilizar o cartão virtual, o consumidor deve baixar o aplicativo “Caixa Tem” e clicar na opção “Cartão de Débito Virtual”. Depois, basta escolher o item “Usar meu cartão virtual agora” e digitar a senha do aplicativo. Uma imagem com os dados do cartão vai aparecer, contendo nome, número, validade e código de segurança. O cartão, então, está pronto para ser utilizado para pagar as compras.

Com informações da assessoria





Leia Mais

Caics podem ser transformados em Centros Especializados de Atendimento

Indígenas kokamas recebem atendimento de saúde da Prefeitura de Manaus