Prazo final para pedir auxílio emergencial de R$ 600 é 2 de julho

Em live nesta quinta-feira (18), o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, anunciou que os trabalhadores que têm direito ao auxílio emergencial de R$ 600 e ainda não fizeram o pedido do benefício no site ou aplicativo da Caixa têm até o dia 2 de julho para fazer a solicitação.

A Caixa Econômica Federal e o Ministério da Cidadania informavam datas diferentes do fim do prazo para pedir o auxílio pago devido à pandemia do novo coronavírus. A Cidadania afirmava que a data final era 2 de julho. Já o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, informava em lives feitas pelo banco que o prazo terminaria em 3 de julho.

Tem direito ao benefício o cidadão maior de 18 anos, ou mãe com menos de 18, que atenda a todos os seguintes requisitos:

-Pertença a família cuja renda mensal por pessoa não ultrapasse meio salário mínimo (R$ 522,50), ou cuja renda familiar total seja de até 3 (três) salários mínimos (R$ 3.135,00);

- Que não esteja recebendo benefício previdenciário ou assistencial, seguro-desemprego ou outro programa de transferência de renda federal, exceto o Bolsa Família;

- Que não tenha recebido em 2018 rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 (vinte e oito mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e setenta centavos);

- Esteja desempregado ou exerça atividade na condição de microempreendedores individuais (MEI); contribuinte individual da Previdência Social; trabalhador informal, de qualquer natureza, inclusive o intermitente inativo.

Realize a solicitação do seu benefício AQUI !

Leia Mais

Veja o calendário da 3ª parcela do auxílio para quem é Bolsa Família