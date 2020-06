Terceira parcela do Auxílio Emergencial não será paga para todos

Manaus - Não há garantias de que os beneficiários que já receberam as outras parcelas do Auxílio Emergencial vão receber todas as demais. Confira se você tem direito. Pagamento da terceira parcela iniciou nesta quinta-feira (18).

Os dados cadastrados continuam sendo atualizados automaticamente, o governo faz uma reanálise de todos os contribuintes constantemente. De acordo com Tatiana Thomé, vice-presidente de Governo da Caixa Econômica Federal, essa reanalise é feita pela Dataprev antes da liberação de qualquer parcela do Auxílio Emergencial, ou seja, alguns brasileiros podem ficar de fora da terceira parcela de R$ 600.

De acordo com Tatiana Thomé, existem casos de brasileiros que receberam a primeira parcela e foram vetadas do recebimento da segunda. Tatiane informou ainda que quem se enquadrar nessa situação de ter o benefício suspenso pode contestar a decisão por meio do app ou site da Caixa, ou pelo telefone 121 do Ministério da Cidadania.

Posso ser suspenso da terceira parcela?

Para poder pagar a terceira parcela, o governo irá fazer uma reanálise de todos os cadastros que já foram aprovados e se eles ainda estão cumprindo os requisitos necessários. Você que recebe o Auxílio Emergencial, e, nesse meio tempo conseguiu um trabalho formal, a informação irá constar na Carteira de Trabalho e o sistema irá analisar os dados do benefício e irá vetar o pagamento.

Brasileiros que não vão receber a terceira parcela

Alguns brasileiros já estão na lista daqueles que não vão receber a terceira parcela do auxílio emergencial, são eles:

- Os brasileiros que conseguiram um emprego formal durante a pandemia;

- Pessoas as quais a renda da família ficou acima de 3 salários mínimos (R$3.135) ou pessoas com a renda mensal acima de R$522,50 por pessoa;

- Aqueles que começaram a receber outros benefícios durante a pandemia, como aposentadoria ou seguro-desemprego.

Outros motivos que podem excluir o recebimento

1. Fraude no preenchimento

2. Ser empregado com carteira assinada;

3. Estar recebendo seguro-desemprego;

4. Aposentado do INSS;

5. Pensionista do INSS;

6. Receber demais benefícios, com exceção do Bolsa Família: Benefício de Prestação Continuada (BPC); Auxílio Doença; Garantia Safra; Seguro Defeso;

7. Ser de família com renda mensal por pessoa superior a meio salário mínimo (R$ 522,50);

8. Renda familiar mensal total maior que três salários mínimos (R$ 3.135);

9. Limite maior que duas pessoas que recebem Bolsa Família na mesma família;

10. CPF irregular.

Governo paga 3º parcela

Nesta quinta-feira (18), a Caixa realiza o pagamento do Auxílio Emergencial para beneficiários do programa Bolsa Família com Número de Identificação Social (NIS) final 2.

O crédito dos valores de R$ 600 a R$ 1.200 do auxílio obedece ao calendário habitual e o recebimento ocorre da mesma forma que o benefício regular: por meio do cartão nos canais de autoatendimento, nas unidades lotéricas e correspondentes Caixa Aqui , ou por crédito na conta Caixa fácil.

Ao todo, são mais de 13,5 milhões de famílias cadastradas no Bolsa Família e consideradas elegíveis ao recebimento do benefício do Programa.

Veja o calendário de pagamentos

Quinta-feira (18) - 1.926.557 pessoas das 1.359.786 de famílias beneficiárias do Bolsa Família cujo último digito do NIS é igual a 2.

Sexta-feira (19) - 1.923.492 pessoas das 1.357.623 de famílias beneficiárias do Bolsa Família cujo último digito do NIS é igual a 3.

Segunda-feira (22) - 1.924.261 pessoas das 1.358.166 de famílias beneficiárias do Bolsa Família cujo último digito do NIS é igual a 4.

Terça-feira (23) - 1.922.522 pessoas das 1.356.938 de famílias beneficiárias do Bolsa Família cujo último digito do NIS é igual a 5.

Quarta-feira (24) - 1.919.453 pessoas das 1.354.772 de famílias beneficiárias do Bolsa Família cujo último digito do NIS é igual a 6.

Quinta-feira (25) - 1.921.061 pessoas das 1.355.907 de famílias beneficiárias do Bolsa Família cujo último digito do NIS é igual a 7.

Sexta-feira (26) - 1.917.991 pessoas das 1.353.741 de famílias beneficiárias do Bolsa Família cujo último digito do NIS é igual a 8.

Segunda-feira (29) - 1.920.953 pessoas das 1.355.831 de famílias beneficiárias do Bolsa Família cujo último digito do NIS é igual a 9.

Terça-feira (30) - 1.918.047 pessoas das 1.353.780 de famílias beneficiárias do Bolsa Família cujo último digito do NIS é igual a 0.

