Caixa recruta empreendedores para desafio com prêmio de até R$ 30 mil

A Caixa lançou nesta-sexta-feira(19), um desafio para empreendedores de startups. A iniciativa, em parceria com o Sebrae, é encontrar soluções inovadores para a promoção da independência financeira e ascensão social de microempreendedores informais.

O 2º Desafio de Startups CAIXA em Microfinanças vai receber inscrições por meio do site da Caixa Lab, até o dia 19 de julho. Os empreendedores precisarão produzir um vídeo apresentando suas startups e suas propostas.

As startups finalistas receberão entre R$10 mil e R$30 mil. Dez delas terão a oportunidade de executar suas soluções com a CAIXA. O desafio será realizado por meio de chamada pública.

O Sebrae vai prestar consultoria técnica na seleção das propostas, e ajudar na interação com as empresas e na divulgação do desafio.

Faculdade de empreendedorismo abre seleção 100% online

Link School of Business abrirá as portas em agosto e oferecerá curso de bacharelado em administração focado em empreendedorismo.

Leia Mais

Manauara faz sucesso com venda de empadão junino; Confira receita