P&G lança Aceleradora Social para impulsionar projetos contra pandemia

Manaus - A P&G Brasil anuncia o lançamento de uma plataforma que busca apoiar projetos inovadores focados nas necessidades geradas pela pandemia Covid-19 no país. As ideias recebidas serão avaliadas por uma comissão da companhia e das suas marcas, que poderão entrar no apoio do projeto. A aceleradora nasce nesse momento de pandemia e visando apoiar iniciativas nesse contexto, porém, tem a expectativa de, posteriormente, receber projetos em diversos segmentos.

“Enxergamos que temos capacidade para ser uma força ainda maior para o bem e cada vez mais queremos ser um agente efetivo na geração de soluções, unindo investimentos em ciência e serviço para devolver para a sociedade recursos que ajudem a melhorar situações críticas. Mas sabemos que sozinhos não conseguimos fazer tudo, por isso a Aceleradora P&G Social chega para impulsionar projetos pensados em minimizar os impactos da pandemia que encaramos, seja com investimentos ou conexões”, afirma Juliana Azevedo, presidente da P&G Brasil.

Iniciativas como o financiamento de Vick ao projeto INSPIRE, da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, que incluiu a compra de um dispositivo que simula em laboratório o funcionamento de um pulmão humano, e o investimento de R$ 200 mil ao Laboratório de Investigação Médica da Fundação Faculdade de Medicina, da Universidade de São Paulo, por meio da marca Always, são alguns exemplos de projetos que a Aceleradora espera receber.

Como participar

A plataforma receberá por meio do site as inscrições de consumidores, ONG’s, pequenas empresas ou profissionais de qualquer setor. Os principais critérios são a inovação da ideia, que ela esteja minimamente estruturada e que contribua para reduzir o impacto do cenário que estamos enfrentando em curto, médio ou longo prazo.

Os projetos selecionados poderão ser acelerados com aporte de verba, conhecimento e/ou conexões, unindo quem precisa de ajuda com quem quer ajudar. Além das próprias marcas da P&G, outras companhias e instituições podem se tornar parceiras, como a AMCHAM, que contribuirá com a curadoria e divulgação da Aceleradora P&G Social em sua rede, oferecendo conexão com as empresas associadas.

Doações P&G

No mês de maio a P&G anunciou o segundo pacote de doações, que envolveram produtos próprios da companhia, kits de higiene para hospitais e doação de cestas básicas às comunidades vulneráveis. Somadas às primeiras doações anunciadas em abril, as iniciativas alcançaram um total de mais de R$ 26 milhões destinados ao combate à Covid-19, até o momento, representando mais de 3,4 milhões de produtos doados, 78 toneladas de cestas básicas e investimentos em projetos.

Conheça os detalhes da Aceleradora P&G Social e as regras de participação.

Para descobrir tudo o que a P&G está fazendo no auxílio ao combate e prevenção da Covid-19 acesse o site br.pg.com/covid19/ .

*Com informações da Assessoria

