Datas da 3ª parcela dos R$ 600 devem sair esta semana

O Ministério da Cidadania prevê divulgar as datas para o pagamento da terceira parcela do auxílio emergencial ainda essa semana, mas não informou a data exata.

O ministro Onyx Lorenzoni fará uma reunião no início da noite desta segunda-feira (22) com representantes da Caixa Econômica e do Banco Central justamente para tratar do planejamento dos pagamentos.

O auxílio foi criado em abril para ajudar trabalhadores sem carteira assinada, autônomos, MEIs e desempregados durante a crise gerada pela pandemia do coronavírus.

