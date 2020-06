Empresas que retornam atividades podem ter assessoria virtual do Sesi

Gerente de Saúde e Segurança do Trabalho do SESI, Cláudio Palheta | Foto: Divulgação/Sesi

Manaus - Para auxiliar nessa retomada e atender aos critérios estabelecidos no Ofício Circular da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho (SIT), da Secretaria de Trabalho, o Serviço Social da Indústria (Sesi Amazonas) está oferecendo assessoria virtual para adequação de ambientes de trabalho para enfrentamento à Covid-19, já que o retorno gradual das atividades produtivas em meio a pandemia do coronavírus exige muitas mudanças e adaptações dentro das empresas e com os próprios funcionários.

As orientações e medidas que precisam ser seguidas pelos trabalhadores para prevenir/diminuir o contágio do vírus se dividem em diferentes categorias, desde boa higiene, conduta e práticas referentes a máscaras, aos cuidados relativos ao transporte de trabalhadores e quanto ao preparo de refeições.

Como solicitar o serviço

Essa consultoria começa a partir do preenchimento de um checklist pelas empresas, contendo diferentes pontos de ações e atividades elaboradas de acordo com o que a Secretaria do Trabalho define como medida de segurança. A empresa responde esse questionário, descrevendo como está funcionando, ou se tem medidas de proteção no atual ambiente de trabalho e devolve para o Sesi avaliar cada questão e, conforme as respostas, elaborar um plano de ação para ser aplicado dentro da empresa.

“Com esse plano de ação, e caso seja fiscalizada pela Secretaria do Trabalho, a empresa pode apresentar as medidas que está tomando em tempo de Covid para se adequar. A empresa tem como evidenciar que está cumprindo com as recomendações do governo fornecidas através do oficio”, relatou ele, ao ressaltar a necessidade além da fiscalização. “Essas medidas assim como a de todos os programas legais devem sempre ser implementadas continuamente pelas empresas, não só apenas relatórios técnicos para serem apresentados diante de uma fiscalização”, expôs o gestor.

*Com informações da assessoria





