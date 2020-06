Indústria pede a Polsin atenção aos PPBs e à reforma tributária

Manaus – Novo titular da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), o general Algacir Antônio Polsin, terá todo o apoio da indústria amazonense, desde que não permita que mudanças no Processo Produtivo Básico (PPBs) prejudiquem investimentos, bem como haja para que sejam resguardadas as vantagens comparativas da Zona Franca de Manaus (ZFM), na reforma tributária que tramita no Congresso Nacional.

Ainda dando os primeiros passos como novo superintendente, nesta terça-feira (23), Polsin recebeu visita do governador do Amazonas, Wilson Lima, com quem discutiu a reforma tributária e a manutenção da competitividade do modelo ZFM. Nas próximas semanas, ele também estará se reunindo com os representantes da indústria, que já estão depositando confiança no superintendente.

O governador do Amazonas, Wilson Lima, visitou o novo superintendente da Suframa, general Algacir Polsin | Foto: Diego Peres/Secom

Em sua cerimônia de posse, no dia 17 de junho, Polsin deixou claro que sua intenção é preservar os interesses do modelo ZFM, particularmente no que se refere aos incentivos fiscais. Disse ainda que, sem descuidar do setor industrial atual, irá investir na diversificação, atraindo outros segmentos para a ZFM.

O presidente do Centro da Indústria do Estado do Amazonas (Cieam), Wilson Périco, afirma que o general conta com toda a confiança dos representantes do setor industrial amazonense e que terá todo o apoio em suas decisões. “Contanto que as mudanças de Processo Produtivo Básico (PPBs), não tragam prejuízos aos investimentos já existentes na Zona Franca de Manaus, estaremos contribuindo com o novo superintendente”, assegura.

Périco ressalta que algumas demandas estavam sendo tratadas com o ex-superintendente, coronel Alfredo Menezes, mas que estarão sendo repassadas ao novo titular nas próximas semanas, em reunião entre ele e os representantes da indústria. “Temos que agilizar os PPBs e fortalecer nossa participação no grupo de trabalho dos PPBs (GT-PPB) para enfrentar o antagonismo que existe por parte da composição desse grupo. Acreditamos que o general saberá conduzir essas situações”, avalia.

Presidente da Eletros, Jorge Junior, espera que o general mantenha o trabalho de fortalecimento da Suframa | Foto: Arquivo Em Tempo

O presidente da Associação Nacional da Indústria de Eletroeletrônicos (Eletros), José Jorge do Nascimento Junior, espera que Polsin continue o trabalho de fortalecimento da Suframa e siga com o protagonismo na liderança de decisões relacionadas à ZFM. “Os assuntos mais críticos e que devem ter atenção da Suframa, sem dúvida, são a Reforma Tributária, a abertura comercial e as decisões sobre o estabelecimento e alteração dos PPBs”, explica.

Segundo Jorge Junior, a Suframa precisa prosseguir com seu protagonismo nas decisões dos PPBs de interesse do Polo Industrial de Manaus (PIM). “Não podemos perder nosso foco e espero que possamos discutir sobre todos esses assuntos com o novo superintendente. Desde já, desejamos muita sorte ao mesmo e temos certeza de que ele fará um belo trabalho à frente do órgão de desenvolvimento mais importante da Região Norte”, diz.

Trabalho em conjunto

Na reunião com Wilson Lima, o governador colocou à disposição da Suframa os técnicos da Secretaria de Estado da Fazenda do Amazonas (Sefaz-AM) e da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti) para que as instituições avancem em projetos conjuntos, como a implantação do Distrito Bioagroindustrial de Rio Preto da Eva.

“O general está muito empenhado em andar com vários projetos. Tivemos uma primeira conversa, e eu faço questão de que possamos ter outras para trabalhar em conjunto e defender a ZFM”, disse Wilson Lima.

O governador desejou sucesso ao superintendente, que assumiu o cargo na última quarta-feira (17) e considerou fundamental a interlocução entre Suframa, Governo do Amazonas e bancada federal, para que o modelo ZFM tenha suas vantagens comparativas preservadas no âmbito da reforma tributária.

Veja mais:

Sem falar de reforma tributária, novo titular da Suframa toma posse

Saída de Menezes da Suframa gera apreensão nos meios políticos no AM