Supermercados 24h de Manaus tem aumento de clientes na madrugada

Manaus - Única rede de supermercados e hipermercados de Manaus a operar com lojas que funcionam 24 horas na cidade, o Grupo DB registrou um crescimento de 15% no fluxo de clientes nos horários diferenciados (após às 22h), em comparação com os meses anteriores ao início da pandemia da Covid-19 e do período de isolamento social na capital do Estado.

Neste mês de junho, quando completa um ano do início das operações full time na primeira loja da rede a adotar o modelo em junho de 2019 – Super DB Ephigênio Salles, no bairro de Adrianópolis – o diretor-presidente da empresa, Sidney Pedrosa, avalia que o perfil do público que atualmente faz suas compras além do período tradicional de funcionamento foi ampliado.

De acordo com Pedrosa, há um ano a proposta era oferecer uma nova alternativa para as pessoas que tem uma rotina de trabalho e um cotidiano sem tempo para fazer suas compras no horário das demais lojas ou para aqueles clientes que queriam mais comodidade, menos trânsito nas ruas, filas e tranquilidade para escolher seus produtos.

Diante da aceitação e aprovação imediata do público e da sociedade para os novos horários de funcionamento, ainda em 2019, a empresa ampliou os serviços “24h” para a loja Super DB Pedro Teixeira (Dom Pedro), e em fevereiro deste ano para o recém-inaugurado Empório DB (Ponta Negra).

“Quando expandimos os horários, logicamente não podíamos prever o coronavírus. Mas hoje, além deste público que já havíamos conquistado e estava habituado a fazer compras de madrugada, há uma crescente demanda de outros setores da sociedade por estes horários por conta da Covid-19”, ressaltou o empresário.

Padrão de qualidade

Uma das pessoas que mudaram seus hábitos e passaram a fazer suas compras para a casa nos horários diferenciados foi a advogada Danielle Rocha, que passou a frequentar o supermercado no bairro Dom Pedro sempre após a meia-noite, desde o início da pandemia no mês de março.

“Já era uma comodidade maior por conta da correria do dia a dia, mas agora também se tornou uma questão de saúde e desde que o coronavírus chegou em Manaus só fazemos compras de madrugada porque me sinto mais segura. São poucos clientes, menos movimento e a mesma variedade de produtos e preços, inclusive é possível comprar até pão quentinho e saído do forno a qualquer hora”, destacou a cliente.

De acordo com Sidney Pedrosa, para prosseguir com as operações nas três lojas que operam ininterruptamente, foi necessário intensificar os cuidados e ações para prevenção à Covid-19, que incluem desde a higienização dos carrinhos, prateleiras e produtos até a distribuição de máscaras e equipamentos de proteção individuais para todos os colaboradores e de álcool em gel para os clientes.

“Assim como nas lojas que operam nos horários tradicionais, mantemos nas demais unidades 24h nosso padrão não apenas de preços, qualidade e variedade de produtos, mas também de serviços e atendimento para garantir a segurança e a saúde de nossos clientes e colaboradores”, afirmou Pedrosa.

*Com informações da Assessoria

Leia Mais

Manaus ganha segundo supermercado 24 horas no bairro Dom Pedro