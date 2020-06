Auxílio emergencial foi prorrogado? Valor pode ser de R$ 500 a R$ 300

Hoje, o benefício pago a trabalhadores informais é de R$ 600 | Foto: Divulgação





O governo avalia prorrogar o pagamento do auxílio emergencial por mais três parcelas em valores decrescentes, de R$ 500, R$ 400 e R$ 300. A ideia está em estudo pela equipe econômica, que planeja lançar em seguida um novo programa, chamado Renda Brasil.

Hoje, o benefício pago a trabalhadores informais é de R$ 600. Inicialmente, o programa tinha previsão de durar três meses. A gravidade da crise do coronavírus, no entanto, fez com que o governo precisasse planejar uma extensão dos pagamentos.

Na segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro descartou a manutenção do benefício no valor de R$ 600 por mais de três meses.

De acordo com um interlocutor do ministro da Economia, Paulo Guedes, a extensão teria um custo de aproximadamente R$ 100 bilhões. Cada pagamento de R$ 600 custa aos cofres públicos R$ 51 bilhões. Somadas, as três parcelas em valores decrescentes somariam repasses de R$ 1.200.

Leia também: Datas da 3ª parcela dos R$ 600 devem sair esta semana

O novo Renda Brasil seria no valor de cerca de R$ 250, segundo a fonte. Os detalhes do novo programa ainda estão sendo fechados, mas a ideia é reformular outros benefícios para formar o novo programa.

Desde o início do governo, a equipe econômica tem avaliado programas que considera pouco ineficientes, como o abono salarial, que consome pouco mais de R$ 19 bilhões por ano.

Na avaliação de técnicos, esse dinheiro acaba parando nas mãos de trabalhadores de famílias com renda mais alta, mas em início de carreira. Como têm salários iniciais mais baixos, fazem jus ao benefício.