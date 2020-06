Quando sai a terceira parcela do auxílio emergencial?

A divulgação do calendário está sob a responsabilidade do ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni | Foto: Divulgação





Até o fim desta semana é esperada a divulgação do calendário da terceira parcela do auxílio. Nesta quarta-feira, o presidente da Caixa disse que faltava apenas o aval de Bolsonaro para que o anúncio fosse feito.

A divulgação do calendário está sob a responsabilidade do ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, que também vai participar de uma reunião, agendada para esta quinta-feira (25), com Bolsonaro e presidentes de bancos.

O ministro da Casa Civil, general Braga Netto, também vai participar do encontro, segundo a agenda oficial da Presidência. No encontro, o presidente deve discutir a possibilidade de extensão do auxílio emergencial de R$ 600 por mais um período.