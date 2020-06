Produção de milho verde registra crescimento de 42% no Amazonas

Em Presidente Figueiredo, por exemplo, o Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam) vem auxiliando os produtores rurais sobre quais tecnologias adotar | Foto: Divulgação

MANAUS (AM) - No Amazonas, a produção de milho verde apresentou um crescimento de 42% em 2019, se comparado ao ano anterior. Em 2018, o estado produziu mais de 1,3 milhão de mãos (cada ‘mão’ equivale a 50 espigas) de milho verde e, no ano passado, a produção foi de 1,9 milhão.

Em Presidente Figueiredo, por exemplo, o Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam) vem auxiliando os produtores rurais sobre quais tecnologias adotar, como conduzir o plantio e como aderir financiamentos para ampliação das áreas de cultivo.

É o caso do produtor rural José Luiz Damian, que trabalha há três anos com o cultivo de milho verde, na propriedade localizada no Km 39 da AM-240 (estrada de Balbina). Em 2019, ele conseguiu financiar um trator durante a Exposição Agropecuária (Expoagro), e hoje aumentou a área de cultivo, que antes era de 4,0 hectares, para 7,5 hectares.

De acordo com o engenheiro agrônomo do Idam e coordenador do Projeto Estadual de Milho e Feijão-Caupi no Amazonas, Pedro Chaves da Silva, a utilização de sementes de boa genética, produtivas, arranjo espacial, manejo nutricional e fitossanitário (controle de pragas, doenças e plantas daninhas) realizados em todas as fases de cultivo e a parceria com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) são fundamentais para o sucesso da lavoura.

Segundo o engenheiro agrônomo da Gerência de Crédito Rural do Idam, Orleidson Sales, que realizou a vistoria prévia para elaboração do projeto de financiamento, o produtor tem demonstrado aptidão para atividade. “O trator financiado contribuiu tanto no preparo de área e manejo do plantio quanto no escoamento da produção. Na propriedade, o produtor classifica e ensaca as espigas de milho verde que são enviadas para comercialização em Manaus”, destacou.

Tecnologia

O cultivo em sistema de irrigação possibilita a produção de milho verde durante o ano inteiro. Entre outras técnicas estão a utilização de sementes de boa genética, espaçamentos adensados dos plantios, uso de nutrientes minerais, correção e mecanização do solo, monitoramento e controle de pragas e doenças.

Segundo Pedro Silva, para este ano, a proposta do Idam é implantar na propriedade do produtor José Luiz, uma Unidade Demonstrativa de Feijão-Caupi como rotação de cultura e enriquecimento do solo, visto que a cultura é considerada uma leguminosa fixadora de nitrogênio no solo.

Distribuição de sementes

Em 2020, o Idam apoiou a distribuição de 25 toneladas de sementes de milho via Programa de Aquisição de Alimentos (PAA-Sementes) gerenciado pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror) para 27 municípios do estado.

Com a entrega dessas sementes, a estimativa de aumento da produção é de 70% para milho grão, equivalente a 2,6 mil toneladas, e de 30% para milho verde, com 150 mil mãos.

