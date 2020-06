Saque emergencial do FGTS começa a ser liberado na segunda

Essa nova liberação do saque do FGTS se deu em razão da pandemia do novo coronavírus | Foto: Divulgação





As liberações emergenciais do FGTS pela Caixa Econômica Federal, por conta da crise provocada pela pandemia do coronavírus, começam na próxima segunda-feira (29), seguindo um calendário especial. Essa data é para o crédito em conta para os trabalhadores nascido em janeiro.

Os pagamentos serão feitos em poupança social digital da Caixa e, em um primeiro momento, os recursos estarão disponíveis apenas para pagamentos e compras por meio de cartão de débito virtual.

Essa nova liberação do saque do FGTS se deu em razão da pandemia do novo coronavírus, que afetou as atividades econômicas e a renda dos trabalhadores.

Leia também:

Saque-aniversário já pode ser usado como garantia em empréstimos