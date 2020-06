Você sabia? saque da 3ª parcela pode demorar quase três meses

Quem tem direito à terceira parcela do auxílio emergencial de R$ 600 ou R$ 1.200 terá que esperar para sacar o benefício. Em alguns casos, essa espera pode ser de quase três meses.

A Caixa começa a depositar os valores da terceira parte neste sábado (27). O saque, porém, segue outro calendário.

Os nascidos em janeiro, por exemplo, poderão fazer o saque já no mês que vem. Para quem faz aniversário em novembro e dezembro, porém, o saque ou a transferência só será possível a partir de 19 de setembro, ou seja, daqui a quase três meses.

O governo publicou o calendário de pagamento da 3ª parcela do auxílio. Por enquanto, apenas beneficiários do Bolsa Família com direito ao auxílio emergencial haviam recebido a 3ª parcela, seguindo o calendário de pagamentos do programa, conforme o número final do NIS. O pagamento do auxílio para inscritos no Bolsa Família vai até terça-feira (30).

Veja os calendários:

Datas para o crédito em conta digital | Foto: Divulgação

Datas para os saques:

Datas para os saques ou transferências | Foto: Divulgação