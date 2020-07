Aprenda a sacar FGTS e Auxílio emergencial pelo PicPay ou Mercado Pago

A Caixa Econômica Federal começou a depositar os saques emergenciais do FGTS nesta segunda-feira (29) para os trabalhadores nascidos em janeiro. No último sábado (28), o banco também começou a depositar a terceira parcela do auxílio emergencial. Só que o calendário pára saque e transferências segue por um período de até 3 meses de espera. O Em Tempo ensina como você pode adiantar o processo e receber, no máximo em até 3 dias, os benefícios.

O trabalhador que deseja ter o dinheiro em mãos antes de chegar a data de saque, pode antecipar isso usando o aplicativo do PicPay ou do Mercado Pago. Assim, que o FGTS Emergencial ou o Auxílio de R$ 600 forem depositados na poupança digital é possível usar o app Caixa Tem para movimentar o dinheiro e transferir os valores para as carteiras digitais.

Confira, o passo a passo para sacar antecipadamente o FGTS e o Auxílio usando os aplicativos:



Mercado Pago

-Abra o aplicativo Caixa Tem e clique na opção “Cartão de débito virtual”;

- Usar cartão de débito virtual”;

- O cartão de débito virtual será gerado automaticamente. Ele funciona como um cartão físico, tem número, data de validade e código de segurança (CVV). Esses dados serão usados para transferir o crédito.

- Já feito o cadastro no aplicativo Mercado Pago, abra ele e escolha a opção “Adicionar dinheiro”.

– selecione “Cartão de débito virtual Caixa”;

– O app Mercado Pago vai pedir o valor que deseja transferido, porém o limite máximo é de R$ 1.000,00 por operação, ou seja, você deverá fazer outra operação para solicitar os R$ 45,00 restantes do FGTS;

-informe na opção de cadastro os dados do cartão de débito virtual gerado no aplicativo Caixa Tem;

-Confirme a operação. O seu dinheiro do saque emergencial do FGTS foi transferido para a conta do Mercado Pago. O app permite saques em caixas eletrônicos do Banco 24 Horas.

O passo a passo para receber pelo Mercado Pago | Foto: Divulgação





PicPay

-No aplicativo Caixa Tem, clique na opção “Cartão de débito virtual”;

– O chat do app vai de informar o que gostaria de fazer com o cartão. Escolha “Usar cartão de débito virtual”;

Abra o aplicativo PicPay, acesse o menu “carteira”;

-Clique em “adicionar” para colocar o cartão de débito digital gerado no app Caixa Tem;

-Selecione a opção Cartão Caixa Elo e acrescente os dados do cartão digital que foi adicionado anteriormente;

-Informe o valor que deseja para transferência, ou seja, os R$ 1.045 do saque do FGTS;

-Insira o código de segurança gerado no app Caixa Tem;

-Confirme a adição do valor à sua conta do PicPay;

-A partir do PicPay o FGTS poderá ser sacado em um caixa do Banco24Horas, ou transferido para a conta do banco que você desejar.