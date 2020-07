Como gerar renda em tempos de pandemia?

Atualmente, muita gente quer aprender como gerar renda em época de pandemia. Afinal, a situação causada pelo novo coronavírus tem causado danos econômicos muitos sérios na vida das pessoas.



Atualmente, mais de 1,5 milhão de pessoas deram entrada no seguro-desemprego desde o início da pandemia, o que indica que a situação gerou uma demissão em massa no país.

Com o auxílio emergencial encerrando em julho e ainda com discussões sobre a sua prorrogação para outros meses , é importante que as pessoas saibam como gerar renda em época de pandemia para poder pagar as contas e sobreviver nesse período.

Se você quer aprender algumas técnicas e dicas que podem ajudar a aumentar o seu faturamento no período, siga a leitura abaixo!

5 maneiras de como gerar renda em época de pandemia

Trabalhar entregando comida via delivery

Uma maneira muito interessante de ganhar um dinheiro extra nessa pandemia é ao trabalhar com delivery de comida. Existem duas formas de fazer isso:

A primeira é se inscrever em um aplicativo de comida delivery e entregar os pedidos feitos a restaurantes usando uma moto, bicicleta ou carro;

A já a segunda é produzir a comida e vender pela Internet para potenciais clientes.

As duas formas podem gerar um bom dinheiro e, com os cuidados necessários, reduzir os riscos de contaminação. Atualmente, todos os aplicativos de delivery estão com opções de fazer entregas sem contato, o que protege os entregadores e os usuários.

Além disso, os pedidos de delivery aumentaram muito nesse período de quarentena. Só um aplicativo teve aumento de 30%. Por isso, há muita demanda e uma boa oportunidade de geração de renda.

Trabalhar como freelancer na Internet

Se você não quer sair de casa em nenhuma situação, pode tentar gerar renda extra ao fazer trabalhos freelancers na Internet. Existem muitas oportunidades dependendo das suas capacidades.

Quem dominar o Excel, por exemplo, pode trabalhar com a produção de planilhas para pessoas e empresas, que pagam até algumas centenas de reais dependendo da complexidade da planilha.

Redatores e revisores com bom conhecimento da língua portuguesa podem trabalhar com a produção de artigos para Marketing de Conteúdo, enquanto tradutores podem pegar novos trabalhos de tradução.

Pra quem é dotado de conhecimentos de programação ou web designing pode atuar na construção de sites ou aplicativos para alguns clientes também, tudo gerando um pagamento considerável.

Vender roupas antigas na Internet

Uma das maneiras de como gerar renda em época de pandemia é ao abrir um pequeno bazar online para vender seus produtos antigos. Isso pode ser uma boa oportunidade especialmente se você aproveitar o tempo de quarentena para arrumar a casa, vasculhar caixas antigas e fazer uma limpeza no guarda-roupa.

É claro que você não conseguirá um fluxo estável e permanente de receita com isso (afinal, eventualmente ficará sem ter o que vender), mas é possível conseguir um bom dinheiro com alguns produtos que, para você, podem ser lixo, mas são valiosos para outras pessoas.

Por exemplo, algumas bonecas podem ser vendidas por R$60, R$70 no Mercado Livre. Jogos de video game antigos, dependendo do título, podem ser algumas centenas de reais. O mesmo para livros e outros produtos.

Venda produtos via dropshipping

Uma das maneiras modernas de gerar renda sem sair de casa é pelo dropshipping. Trata-se de uma maneira de vender produtos de grandes empresas, como a Amazon ou o AliExpress, sem precisar comprá-los e armazená-los.

Basicamente, por via de um código específico, é possível fazer com que o seu site venda os produtos, receba uma comissão e então o envio e entrega fique por conta das grandes empresas que formulam esse processo.

Para você, fica apenas a responsabilidade de gerar os pedidos e a demanda, realizar anúncios e conseguir as vendas nas redes sociais ou sites próprios.

Com isso, o dropshipping tem se popularizado inclusive com alguns fornecedores estrangeiros oferecendo comissões de 100% do valor da venda para o parceiro. Isso é possível porque os fornecedores entendem que quem compra uma vez acaba sempre comprando mais. Por isso, eles optam por dar o valor total da primeira compra para depois receber uma parte maior das compras seguintes.

Basta entender como funciona o sistema de dropshipping, como organizá-lo adequadamente e quais são os melhores produtos para vender dentro desse sistema.

Produza cursos com seus conhecimentos

Se você tem um conhecimento específico em uma determinada área de trabalho, pode ganhar um dinheiro considerável produzindo um curso para outros profissionais da área ou para quem quer entrar nesse segmento.

Por exemplo, se você for especializado em uma determinada linguagem de programação poderá criar um curso online para ensinar as pessoas que querem aprender essa linguagem também.

Depois, pode ensinar como usar a linguagem para resolver algum problema específico, como criar um software, por exemplo.

Essas são algumas das maneiras de como gerar renda em época de pandemia. Com elas, será possível conseguir algum dinheiro necessário para superar esse período mais complicado.

