Emplacamentos de veículos cresce 93,5% no Brasil em junho

Manaus - A Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave) apurou que 194.354 veículos foram vendidos no Brasil em junho. O volume representa um aumento de 93,5% em relação ao mês de maio, quando as concessionárias de veículos venderam o total de 100.422 unidades. Apesar da alta diferença sobre maio, os emplacamentos de junho de 2020 ficaram 38,58% abaixo das 316.453 unidades comercializadas no mesmo mês do ano passado.



De acordo com a Fenabrave, no acumulado do primeiro semestre de 2020 - janeiro a junho -, foram emplacados 1.225.663 veículos, entre automóveis, comerciais leves, caminhões, ônibus, motocicletas, implementos rodoviários e outros. O volume representa queda de 36,13% na comparação com o mesmo período de 2019, quando foram emplacadas 1.918.977 unidades.

Para o presidente da Fenabrave, Alarico Assumpção Jr, a pandemia do novo coronavírus (Covid-19), iniciada na segunda quinzena de março, impactou, negativamente, no balanço dos primeiros seis meses de 2020 o setor. Segundo ele, a queda já era esperada, em função do atual cenário, considerando os efeitos da pandemia que obrigou o fechamento do comércio e o isolamento social, durante longo período.



“Mas, quando avaliamos o mês de junho, na comparação com maio deste ano, já observamos uma expressiva melhora, explicada pelo retorno das atividades dos Detrans, principalmente, em São Paulo, que representou 32,1% das vendas nacionais, e da reabertura das concessionárias, para vendas, na capital paulista e em outras localidades”, explica Assumpção Júnior



A alta de vendas, em junho, segundo o presidente da Fenabrave reflete, parcialmente, possíveis vendas represadas e realizadas em maio, enquanto os Departamentos Estaduais de Trânsito (Detrans) não estavam operando. Mas, também, revela a melhora nos índices de confiança do consumidor e dos empresários. “Principalmente em segmentos como de caminhões e motocicletas, que só não tiveram resultados melhores pela falta de produtos, já que as montadoras estão retomando a produção aos poucos”, comenta.



Comerciais Leves



Com aumento de 116,78%, as vendas de automóveis e comerciais leves, em junho, totalizaram 122.772 unidades emplacadas, contra 56.635 em maio deste ano, mês que ainda teve uma base baixa para comparação, em função de muitas concessionárias fechadas. Se comparado a junho de 2019 (213.416 unidades vendidas), o resultado mostra queda de 42,47%.

Também no acumulado do 1º. Semestre, os impactos da pandemia sobre as vendas de automóveis e comerciais leves fizeram o resultado cair de 1.248.843 unidades, vendidas nos seis primeiros meses de 2019, para 763.280 unidades, comercializadas no primeiro semestre de 2020.

Motocicletas



Com a expansão dos serviços de entrega (delivery), durante a pandemia, o segmento de motocicletas teria acelerado mais as vendas não fosse a falta de produtos nas concessionárias. “Com as fábricas paradas e somente agora retornando às atividades, e também com problemas de abastecimento de componentes em Manaus, o segmento de motocicletas retraiu 33,93% no primeiro semestre de 2020, sobre idêntico período de 2019, totalizando 350.290 unidades”, comentou o presidente da Fenabrave.

Em junho, foram licenciadas 45.893 motos, 42,66% a menos do que em igual mês do ano passado, que registrou 80.040 motos emplacadas. Já na comparação entre junho e maio/2020 (29.221 motos emplacadas), os resultados de junho foram 57,05% superiores. Segundo os registros históricos da entidade, para o segmento de motos, o mês de junho/2020 ficou na 20ª colocação entre todos os meses de junho e, se considerado o resultado do acumulado, o primeiro semestre de 2020 ficou na 19ª posição.



Revisão das Projeções para 2020



Diante dos resultados do primeiro semestre de 2020 e do comportamento do mercado e da economia durante a pandemia, a Fenabrave revisou suas expectativas para o mercado de veículos em 2020 e agora projeta queda de 35,8%, ante o crescimento de 9,7% esperado na previsão feita em janeiro. Com isso, o mercado total, com exceção de tratores e máquinas agrícolas, que não são emplacados, deverá somar 2.522.560 unidades.

A previsão para as vendas de automóveis e comerciais leve, ao mercado interno, passou de uma alta esperada, de 9%, para uma retração projetada em 37,1%, somando, agora, 1.672.428 unidades.

