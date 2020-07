Novo calendário libera saques e transferências do auxílio emergencial

| Foto: Divulgação

A partir desta terça-feira (7), a Caixa Econômica Federal começou a liberar os saques e transferências da terceira parcela do auxílio emergencial para parte do 3º lote de pessoas aprovadas pelo aplicativo Caixa Tem e pelo site. Os saques e transferências serão realizados conforme o mês de nascimento do trabalhador e podem ser feitos até o dia 18 de julho.

Neste momento, 400 mil trabalhadores deste lote - que possui 5,9 milhões de beneficiários - devem receber o valor. Os trabalhadores já tiveram o dinheiro liberado na poupança digital, entre os dias 16 e 17 de junho.

O auxílio, com parcelas de R$ 600 (R$ 1,2 mil para mães solteiras), foi criado para reduzir os efeitos da crise econômica causada pela pandemia de Covid-19. Os recursos são transferidos automaticamente para as contas indicadas.

Veja o calendário de saques e transferências do auxílio emergencial

Nascidos em Janeiro: 06/07/2020

Nascidos em Fevereiro: 07/07/2020

Nascidos em Março: 08/07/2020

Nascidos em Abril: 09/07/2020

Nascidos em Maio: 10/07/2020

Nascidos em Junho: 11/07/2020

Nascidos em Julho: 13/07/2020

Nascidos em Agosto: 14/07/2020

Nascidos em Setembro: 15/07/2020

Nascidos em Outubro: 16/07/2020

Nascidos em Novembro: 17/07/2020

Nascidos em Dezembro: 18/07/2020

