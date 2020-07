Caixa faz novo pagamento de até R$ 1.045 do FGTS

Saques em dinheiro ou transferências para contas em outros bancos seguem outro calendário | Foto: divulgação





A Caixa depositou nesta segunda-feira (13) até R$ 1.045 do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) emergencial para os nascidos em março. Os depósitos vão até 21 de setembro, seguindo o mês de nascimento dos trabalhadores. Os valores são depositados em poupanças digitais abertas pela Caixa, em que o trabalhador poderá apenas fazer pagamentos de boletos e compras online, por exemplo.

Saques em dinheiro ou transferências para contas em outros bancos seguem outro calendário, que também varia de acordo com o mês de aniversário. Os nascidos em março, por exemplo, poderão retirar o dinheiro a partir de 22 de agosto. Quem recebe o FGTS emergencial, mas ainda não está autorizado a sacar o dinheiro tem uma opção.

A alternativa que fintechs (empresas de tecnologia financeira) oferecem é a de usar o app da Caixa para pagar um boleto ou fazer uma compra online que, na prática, transfere o FGTS emergencial a uma conta em nome do próprio beneficiário. Com isso, a pessoa pode usar o aplicativo da fintech para fazer novas transferências ou sacar o dinheiro.

Têm direito ao dinheiro saque emergencial do fundo de garantia os trabalhadores que possuem contas ativas (do emprego atual) ou inativas (de empregos anteriores) no FGTS.

