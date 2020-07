Auxílio emergencial: veja quando começa o pagamento da 4ª parcela

Os beneficiários do programa social Bolsa Família, que tem um calendário separado dos demais, devem começar a receber a 4° parcela do auxílio emergencial de R$ 600 na próxima segunda-feira (20), segundo a Caixa Econômica. O pagamento deve ir até o dia 31 de julho. A ordem de recebimento funciona de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS).

Na criação do auxílio, constava na lei que fossem pagas três parcelas de R$ 600 reais para os cadastrados no programa. O governo, porém aumentou para a concessão de cinco parcelas, totalizando R$ 3000 por aprovado. Com a ampliação do valor, o gasto da União vai subir para R$ 254 bilhões.

Para trabalhadores cadastrados, o valor de R$ 1200 também será adicionado, porém, fracionado em mais quatro partes.

A terceira parcela dos não-beneficiários do Bolsa Família

A Caixa Econômica Federal antecipou para esta terça-feira (14) os saques da primeira parcela do auxílio emergencial para os trabalhadores cadastrados no terceiro lote de benefício.

Os aniversariantes de outubro a dezembro podem retirar a partir de hoje os R$ 600 em espécie. Neste grupo, 1,2 milhão de beneficiários terão acesso ao dinheiro.

De acordo com última atualização da Caixa Econômica, mais de 65,2 milhões de pessoas já receberam o auxílio emergencial. O valor total já creditado pelo governo é de 121,1 bilhões de reais.