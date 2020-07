Criadoras de conteúdo de Manaus se reinventam durante a pandemia

Manaus - Nem mesmo as influenciadoras digitais se livraram dos efeitos causados pela pandemia do novo coronavírus. Como criadoras de conteúdo, boa parte delas têm parceria com lojas de vendas e serviços, por isso também foram impactadas pelo fechamento do comércio não essencial. Mas, se por um lado as dificuldades se mostraram altas, elas parecem ter se reinventado para escalar os problemas e chegar ao outro lado. De novos públicos a parcerias, veja como algumas influenciadoras de Manaus têm se mantido durante a crise mundial.

Quem primeiro conta sua experiência é Nayá Costa, criadora de conteúdo sobre moda, decoração e cuidados pessoais. A jovem com o perfil @Nayacostt no Instagram hoje é reconhecida por esses 'títulos', mas até antes da pandemia as coisas eram um pouco diferentes.

"Antes do estopim da pandemia, minha 'carreira' basicamente não existia. Costumava postar sobre cuidados com a pele, tutoriais de decoração e – principalmente – dicas de moda somente nos stories do Instagram", afirma a influenciadora.

Atualmente Nayá está trabalhando na criação de uma linha de decoração própria (marca), junto de sua mãe | Foto: Divulgação

Ela conta que não arriscava fazer nenhuma publicação relacionada a qualquer um desses temas no seu feed do Insta, porque "não queria ser julgada" e tinha medo de ser taxada como "blogueirinha", em um sentido pejorativo.

"No início da pandemia, passei a postar mais conteúdo nos stories, fazendo semanalmente miniquadros sobre moda e cuidados com a pele (skincare). Com o tempo, vi que 15 segundos de vídeo me restringiam bastante e eu precisava de mais tempo para falar sobre aquelas coisas e meus seguidores também queriam ver mais", conta Nayá

Com a questão em mente, a ideia não podia ter sido outra. Ela aproveitou o contexto da quarentena para criar '#QuarenTips, um quadro no IGTV (recurso do Instagram para postagem de vídeos na orientação vertical).

"Nele, eu conversava e explicava um pouco do que sabia sobre três temas: decoração, skincare e moda. Não imaginava que ele me faria realmente entrar no mundo da criação de conteúdo, mas fez. Por conta do alto número de visualizações, comentários e compartilhamentos, tornei o quadro semanal. Agora, além do #QuarenTips, produzo outros conteúdos no IGTV, além de posts semanais no feed sobre esses temas, o que jamais pensei em fazer antes da pandemia", comenta a influenciadora.

Postagens com divulgações de produtos feita por Nayá costa | Foto: Divulgação

Nayá passou então a receber permutas e propostas de parcerias ligadas a área da moda. Ela ressalta que o trabalho aumentou. De simples posts, agora ela gerencia essas oportunidades e sempre procura ficar por dentro de tudo sobre a marca, inclusive quem a coordena.

"Da primeira à mais recente parceria, tenho visto resultados positivos. Isso é no mínimo impressionante para mim, já que não tenho um número altíssimo de seguidores. Sempre obtenho retorno dos meus parceiros e dos meus seguidores também. Recebo fotos, mensagens e vídeos das pessoas comprando um produto que indiquei e falando que gostaram", comenta a influenciadora, feliz com esses acontecimentos.

Novos nichos e parcerias

Quem também viu seu trabalho como influenciadora mudar foi Suelen Costa (@rostodeneve no Instagram), criadora de conteúdo sobre beleza, cachos, decoração e arte. Ela, que é aprendiz de tatuadora, já tinha uma boa rotina antes da pandemia, mas a crise acabou trazendo novos rumos.

"No início da quarentena, minha rotina ficou bem desregulada. Eu já tinha o costume de sair de casa praticamente todos os dias para produzir e visitar parceiros, então foi uma mudança bem drástica ficar em casa. Mas, no decorrer do primeiro mês, acabei me adaptando e descobrindo novos nichos que antes não tinha um tempo hábil para visualizar nas redes. Circunstâncias né"? Ressalta a blogueira.

Suelen ama design e ainda sonha conseguir lançar uma coleção de roupas com estampas feitas por ela | Foto: Divulgação

Suelen conta que percebeu um novo gosto por plantas e decoração durante a quarentena, o que a levou a produzir conteúdo também para quem consome material sobre isso.

"O isolamento me fez prestar mais atenção no meu ambiente dentro de casa e acabei mergulhando nesse mundo, principalmente pelo Pinterest, uma plataforma de compartilhamento de ideias. A partir daí troquei de mesa e encomendei uma sob medida. Com isso acabei entrando ainda mais no nicho artístico. Também passei a entrar no mundo das plantas e estou amando", afirma a influenciadora.

Suelen já acumula parcerias com grandes marcas, como a 99 POP, de transporte por aplicativo | Foto: Divulgação

Por conseguir migrar entre diversos nichos, Suelen tem um bom leque de oportunidades. Ela tem parcerias nos ramos de beleza, autocuidado, restaurantes e até lojas de materiais artísticos.

"Felizmente vejo um bom retorno dos meus seguidores para com as parcerias que divulgo. Tenho uma base muito presente de gente que me acompanha graças a muitos anos consolidando minha marca e meu relacionamento com cada um deles", afirma Suelen.

Das dificuldades aos sonhos

Quem trabalha com criação de conteúdo pode ter a fadiga, o medo e a falta de criatividade como verdadeiras assombrações. Quem sentiu essa afirmação foi Amanda Monteiro, influenciadora de estilo, brechó e decoração. Mas, se as dificuldades surgiram durante a quarentena, ela deu um jeito de se sobressair.

"Antes da pandemia, eu programava fotos e vídeos externos pelo menos duas vezes e produzia para o mês inteiro. Era comum eu ter mais ânimo em buscar coisas novas e incentivar as pessoas, mas quando chegou o isolamento social ficou bem mais difícil mudar a rotina e readaptar os posts", afirma Amanda.

Quando pensa em sonhos futuros, Amanda pensa em fazer algo relacionado a brechós ou mesmo ter seu próprio programa de TV para falar sobre moda sustentável | Foto: Divulgação

Ela lembra dos altos e baixos que sentiu ao precisar enfrentar bloqueios criativos e até mesmo falta de vontade para continuar com os projetos. A influenciadora diz ter até pensado em desistir da carreira, mas não deu voz a essas palavras. Depois de um tempo, ela conseguiu se reinventar e agora segue a todo vapor.

Amanda conta que trabalha com permutas e postagens-propaganda financiadas por empresas. Segundo conta, geralmente as marcas a procuram com algo em mente ou produto que queiram divulgar e ela ajuda a moldar uma ideia que possa impulsionar a divulgação e que encante ao ser visto.

Amanda acredita que sua forma de transformar publicação em conteúdo divertido a destaca enquanto influencer | Foto: Divulgação

"Quanto mais o publipost tem a ver com o meu nicho, mais o retorno é certeiro. Depois da publicação feita, organizo o alcance dos resultados e apresento para o cliente. Meus seguidores sempre foram ativos nas postagens e muitos ficam felizes quando veem alguma loja específica anunciando. Acredito que também a questão de fazer que uma publicidade vire um conteúdo de alguma forma é um diferencial meu que faz com que eles aceitem tão bem", afirma a influenciadora.

Para fechar a entrevista, ela ainda ressalta dicas para quem está pensando em começar no mundo das criadoras de conteúdo. Segundo Amanda, o primeiro passo é acreditar no seu potencial.

"Parece clichê, mas muitas pessoas desistem de trabalhar na área por medo de ser chamada de 'blogueirinha' ou ter poucos números. Entendendo qual o seu propósito, planejando seu conteúdo e fazendo (independente de qual é seu celular ou câmera) você consegue ir conquistando espaço", aconselha a profissional.

