Materiais de construção tiveram alta de preços durante a pandemia

Nesta quinta-feira (16) foram autuados três lojas por preços acima do valor de tijolos, cimento e tábua de azimbre durante a pandemia. | Foto: Mauro Smith

Manaus- Nesta quinta-feira (16) foram autuados três lojas por preços acima do valor de tijolos, cimento e tábua de azimbre durante a pandemia. A Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (CDC/Aleam), Procon-AM e Instituto de Pesos e Medidas (Ipem-AM) ainda notificaram oito estabelecimentos na Zona Leste de Manaus durante as ações. Essas empresas terão um prazo de 48 horas para apresentar informações, notas fiscais e recibos de compra dos insumos e frete.

As ações foram realizadas com base em denúncias, as quais apontavam um sobrepreço na venda de materiais de construção, principalmente, tijolos, cimento e tábua de azimbre. Segundo o chefe da fiscalização do Procon-AM, Pedro Malta, ao final do prazo de 48 horas, cada estabelecimento autuado terá de apresentar informações sobre a aquisição de insumos, o que deverá subsidiar as investigações.

“De posse dos documentos, dos meses de fevereiro e março, período pré-pandemia, e de agora, durante pandemia, vamos poder comparar os valores praticados. Mediante o resultado das análises, os órgãos de defesa do consumidor poderão tomar as devidas providências”, explicou.

Todas as lojas fiscalizadas e autuadas pelos órgãos de defesa do consumidor estão localizadas na Zona Leste de Manaus, são elas: Júnior Material de Construção; WJ Material de Construção; D' Meneses Material de Construção; SVI Material de Construção, Bahia Material de Construção, Amazonfer Material de Construção e Ferragem, Manauense Material de Construção e Casa Gurgel.

