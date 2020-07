Auxílio e FGTS: usuários voltam a relatar falhas no App Caixa Tem

Devido ao grande volume de acessos simultâneos, o aplicativo FGTS apresentou intermitência no início da manhã desta segunda-feira (20) | Foto: Divulgação

Beneficiários do Auxílio Emergencial e do saque emergencial do FGTS estão relatando dificuldades para acessar os recursos por meio do aplicativo Caixa Tem. É por meio dele que os beneficiários dos programas conseguem movimentar o dinheiro para fazer compras e pagamentos, até chegar a data em que os saques são liberados.

Segundo um site de notícias do Globo, nas redes sociais, há relatos de pessoas que não estão conseguindo acessar o Caixa Tem, seja para usar o dinheiro do auxílio emergencial ou do FGTS, seja para acessar o saldo, e falam ainda da demora para concluir uma simples transação de compra usando o próprio aplicativo. E que a fila virtual de acesso persiste.

A Caixa Econômica Federal informou que, devido ao grande volume de acessos simultâneos, o aplicativo FGTS apresentou intermitência no início da manhã desta segunda-feira (20), mas já voltou a ficar estável.

O app Caixa Tem foi criado para os beneficiários do Auxílio Emergencial sem conta em banco poderem ter o pagamento do benefício, por meio da poupança social digital. Depois o acesso foi estendido para todos os beneficiários, mesmo aqueles com conta bancária, para que pudessem receber o Auxílio em um primeiro momento, para fazer compras e pagamentos, até o saque ser autorizado.

Os problemas relatados com o aplicativo Caixa Tem começaram ainda no mês passado, quando a Caixa Econômica Federal incluiu o pagamento do FGTS no app que dá acesso ao uso da poupança social digital.

Leia mais:

Caixa credita saque emergencial do FGTS para nascidos em abril

Saiba como recuperar o direito ao saque de R$ 1.045 do FGTS