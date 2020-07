Acordos entre empresas fortalece a agropecuária brasileira

Agências brasileiras assinaram acordos para atração de Investimentos | Foto: Reprodução

Agencias brasileiras assinaram acordos para atração de Investimentos. A Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil) com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária por meio de seus presidentes assinaram um Acordo Geral de Cooperação (AGC) entre as instituições e um Acordo de Cooperação Técnica (ACT) com definição de um plano de trabalho para direcionar as primeiras atividades da parceria.

A parceria tem o objetivo de contribuir com o fortalecimento da agropecuária brasileira e prevê esforços conjuntos para aumentar a competitividade do setor e sua capacidade de inserção nas cadeias globais de valor, por meio da sinergia entre as agendas de pesquisa agropecuária, promoção internacional da agropecuária brasileira e captação de investimentos estrangeiros.

“Essa parceria trará mais agilidade para a Embrapa, que contará com a expertise da Apex-Brasil na promoção comercial e no trabalho de promoção da imagem do Brasil lá fora. As duas instituições já trabalhavam juntas, mas esta formalização por meio deste ato é muito importante, espero grandes resultados futuros, e por isso fiz questão de vir prestigiá-lo”, comentou a Ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento Tereza Cristina..

O Plano de Trabalho do ACT definirá as linhas de ação que possibilitarão a atração de investimentos externos para o fomento e o fortalecimento da pesquisa, do desenvolvimento e da inovação na agropecuária brasileira. Por sua vez, a Apex-Brasil auxiliará as iniciativas de promoção, networking e internacionalização que compõem os principais negócios da Embrapa, além de apoiar as ações externas da empresa com a rede estruturada de Escritórios da Apex-Brasil no exterior.

Saiba mais

A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), criada em 1973 e vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), atua na geração de conhecimento e de tecnologias para a produção de alimentos, de fibras e de fontes de energia. Sua missão é viabilizar soluções de pesquisa, de desenvolvimento e de inovação, para garantir a sustentabilidade da agricultura nacional, em benefício da sociedade brasileira.

A Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil) atua para promover os produtos e serviços brasileiros no exterior e atrair investimentos estrangeiros para setores estratégicos da economia brasileira. Também atua de forma coordenada com atores públicos e privados para atração de investimentos estrangeiros diretos para o Brasil com foco em setores estratégicos para o desenvolvimento da competitividade das empresas brasileiras e do país.

A Apex-Brasil apoia em torno de 14 mil empresas, responsáveis por 30,2% das exportações brasileiras. A Agência realiza 53 projetos de promoção das exportações em parceria com entidades representativas do setor privado e, desses, 16 são relacionados ao agronegócio.

