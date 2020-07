Voepass amplia de frequências de voos para Parintins e Eirunepé no AM

Manaus - A partir do dia 24 de julho, a Voepass Linhas Aéreas expande sua operação da região Norte do país e passa a disponibilizar novas frequências ligando Manaus a Parintins, Itaituba e Eirunepé. A companhia também retoma a operação de voos semanais na cidade de Tefé - destino já realizado pela empresa antes da suspensão por conta da pandemia de Covid-19 em março.



"A região está respondendo muito bem aos nossos voos e com as novas frequências os passageiros terão ainda mais comodidade e opções para realizarem suas viagens", comenta o presidente da Voepass Linhas Aéreas, José Luiz Felício Filho.



A cidade de Parintins - que já opera com três frequências semanais, com saída de Manaus às 7h e retorno às 8h40 (horário local) - ganha uma nova operação às sextas-feiras com decolagem às 14h30 e retorno às 16h10. Já Itaituba - que opera com frequência de ida nas segundas-feiras, às 10h30, e retorno às terças-feiras, às 9h30 - recebe um novo voo de ida e volta às sextas-feiras, com decolagem de Manaus às 15h30 e retorno para Itaituba às 18h30. A nova operação irá oferecer mais conveniência para passageiros que precisam passar a semana na capital ou no interior.



A cidade de Eirunepé também terá frequência adicional, com escala na cidade de Tefé. As saídas de Manaus serão às 10h20 nas terças-feiras, e às 8h30 nas quintas-feiras e sábados, e os retornos às 11h40 nas terças-feiras, quintas-feiras e sábados. Retomada de operação O município de Tefé voltará a contar com os voos da Voepass a partir de 24 de julho, em três frequências semanais - terças, quintas e sábados - conectando-se a Manaus e Eirunepé.



Da capital do Amazonas para Tefé as decolagens acontecem às 10h20 nas terças-feiras e às 8h30 nas quintas-feiras e sábados. No sentido contrário os horários são às 16h50 nas terças-feiras, e às 15h nas quintas-feiras e aos sábados. Já as saídas de Eirunepé para Tefé acontecem às 13h30 nas terças-feiras e às 11h40 nas quintas-feiras e aos sábados. Os voos de retorno seguem os horários das 12h10 às terças-feiras e às 10h20 nas quintas-feiras e sábados.



Com a expansão, a Voepass Linhas Aéreas, que iniciou a retomada na região com 30 voos semanais, passará a ter 44 frequências, resultando em um aumento de 47% na operação. "Aliada a uma frota que foi totalmente reformulada, nossa operação para a região está indo muito bem, sem nenhum cancelamento de operação até o momento, o que demonstra o compromisso da companhia com os passageiros da região", complementa José Luiz Felício Filho.



As passagens podem ser adquiridas em todos os canais de venda da Voepass e agências de viagem.



Protocolos especiais



Atendendo às recomendações da ANAC, ANVISA e das autoridades mundiais de saúde, as operações da Voepass cumprirão medidas especiais de limpeza e sanitização das aeronaves, incluindo desinfecção com álcool em gel e desinfetantes de padrão hospitalar para as ações. O tempo de solo das aeronaves foi estendido para a execução destes procedimentos e o sistema de renovação de ar das aeronaves, com troca de 100% de todo o volume de ar a cada 5 minutos, estará operando durante todos os voos. As manutenções com procedimentos de limpeza profunda, serão realizadas durante os pernoites.

A tripulação e todos os colaboradores envolvidos usarão equipamentos de proteção individual e o uso de máscaras de proteção será obrigatório aos passageiros desde a chegada ao aeroporto até durante os voos. Álcool em gel será disponibilizado no balcão de check-in, salas de embarque e dentro das aeronaves.

Já o desembarque seguirá um plano de organização de setores e de assentos para evitar aglomeração no corredor e sempre que possível, a marcação dos lugares será feita respeitando a distância segura entre os assentos utilizados por cada passageiro.

A companhia também lançou um aplicativo gratuito que possibilita fazer o check-in e utilizar bilhete de embarque eletrônico, assim o passageiro não precisa tocar em nada além do próprio celular. O aplicativo está disponível para download nas plataformas IOS e Android.





