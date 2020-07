Quer antecipar o saque-aniversário do FGTS? Saiba como

Opção estará disponível a partir da segunda-feira (27) | Foto: Reprodução

Brasil - A Caixa Econômica Federal disponibilizará, a partir de segunda-feira (27), a linha de crédito de Antecipação do Saque-Aniversário do FGTS. A nova linha oferece condições diferenciadas aos trabalhadores, que não precisarão esperar o mês de seu aniversário para terem acesso aos recursos do Saque-Aniversário do FGTS.

Os trabalhadores poderão antecipar até três saques a que têm direito na modalidade Saque-Aniversário. Dessa forma, além do valor que receberiam em 2020, poderão receber o valor do benefício correspondente ao dos próximos dois anos. A taxa de juros é a mais baixa para empréstimos a pessoas físicas, de 0,99% a.m.

Para contratação pela Caixa, o trabalhador deve indicar o banco como instituição financeira para recebimento do crédito do FGTS quando aderir ao Saque-Aniversário ou a qualquer momento. A liberação da linha de crédito "Antecipação do Saque-Aniversário" poderá ser realizada digitalmente, com avaliação de risco simplificada e sem consulta aos órgãos de proteção de crédito.

Além disso, a liquidação da operação de empréstimo será feita de uma só vez pelo Agente Operador, diretamente na conta FGTS do trabalhador no dia do pagamento do Saque-Aniversário, sem impactar em sua capacidade de pagamento e na possibilidade de contratar novas linhas de crédito Caixa.

Saque-Aniversário

A nova modalidade permite, anualmente, a retirada de parte do saldo da conta do FGTS no mês do seu aniversário, em alternativa à sistemática de saque por rescisão do contrato de trabalho sem justa causa. A adesão ao Saque-Aniversário é voluntária e pode ser realizada pelo aplicativo FGTS, no site fgts.caixa.gov.br e no Internet Banking Caixa.

Como fazer?

Após optar pelo Saque-Aniversário e informar a Caixa como instituição financeira, o cliente deverá acessar o Internet Banking Caixa, clicar na opção “Crédito” e em seguida na opção “Antecipação Saque Aniversário-FGTS”.

Será gerado um pré-contrato e o valor do saldo utilizado como base para o cálculo do crédito será bloqueado no FGTS, como garantia da operação. Aqueles que ainda não forem clientes do banco poderão solicitar a antecipação do Saque-Aniversário em qualquer agência da Caixa.

