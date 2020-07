Governo atinge marca histórica de R$ 50 mi em crédito emergencial

Manaus - A Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam) acaba de ultrapassar a marca de R$ 50 milhões liberados em Crédito Emergencial para pessoas físicas e jurídicas, na capital e no interior. O governador Wilson Lima esteve na sede da Agência, na manhã desta quinta-feira (23), para entregar cheques a empreendedores beneficiados com o programa, prorrogado até novembro.

Wilson Lima lançou o Crédito Emergencial no início de abril para reduzir os impactos econômicos da pandemia. Ao todo, o Governo do Amazonas destinou R$ 90 milhões para serem investidos na economia por meio dessa linha de financiamento, com taxas de juros mais baixas e prazos flexíveis, garantindo a manutenção de negócios e empregos.



“Determinei que, nesse momento de retomada da economia, por conta da pandemia, os juros fossem menores e que os prazos fossem enlarguecidos. A gente já mantém aqui uma política de desconto para aquelas pessoas que mantêm seus pagamentos em dia. Essas são algumas ações que o Governo do Estado tem tomado para que a gente possa recuperar a nossa atividade econômica o mais rápido possível”, destacou o governador.

Renegociações de R$ 39 milhões de dividas foram feitas para reabertura de crédito | Foto: Diego Peres/Secom

Wilson Lima destacou, ainda, os resultados da campanha de renegociação de débitos lançada pela Afeam durante a pandemia, com condições de pagamento diferenciadas.



“Também fizemos aqui um trabalho de renegociação das dívidas, fizemos algo em torno de R$ 39 milhões em renegociação de dívidas, de renegociação de multas e de juros, para que as pessoas pudessem quitar e fazer novos empréstimos. E a gente vai trabalhando para beneficiar aquelas pessoas que mais precisam num momento tão complicado e tão difícil”, acrescentou.



Empregos mantidos

Com as condições especiais do Crédito Emergencial prorrogadas até novembro, foram beneficiados cerca de 3,6 mil negócios, tanto de profissionais autônomos e microempreendedores individuais (MEIs) quanto de micro, pequenas e médias empresas. O apoio financeiro disponibilizado pelo Estado também garantiu a manutenção de mais de 13 mil empregos.



“A Afeam não se esquivou nesse momento de pandemia, não paramos. Na nossa equipe, trabalhamos dia e noite para crédito e desenvolvimento, tanto na capital quanto no interior. Com isso, todos os nossos clientes foram atendidos, melhoramos a cada dia o nosso sistema, então hoje está tudo disponível de forma on-line no nosso site, que é o www.afeam.am.gov.br”, comentou o diretor-presidente da Afeam, Marcos Vinícius Castro.



Acesso ao crédito

Para quem deseja obter o Crédito Emergencial, todo o processo é feito exclusivamente pelo site da Afeam. Nos municípios do interior, os interessados devem procurar as salas do Agente de Desenvolvimento, em parceria com as prefeituras municipais, a Sala do Empreendedor do Sebrae-AM ou a unidade local do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam).



Além disso, a Afeam também possui seis Postos de Atendimento no interior, localizados em Itacoatiara, Manacapuru, Manicoré, Parintins, Rio Preto da Eva e Tefé.





