Pediu Saque-Aniversário do FGTS? Caixa antecipará três parcelas

A adesão é 100% digital | Foto: Reprodução

A Caixa Econômica Federal anunciou nesta quinta-feira (23) que quem optou pelo saque-aniversário do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) poderá antecipar até três parcelas dos valores anuais que são correspondentes a três anos de retiradas.

O cliente da Caixa terá acesso a uma linha de crédito a partir de R$ 2 mil, que é o saldo mínimo necessário que o usuário precisa ter para participar. Não há teto para o valor solicitado, no entanto, podendo chegar até o saldo total. A taxa de juros será de 0,99% ao mês.

Segundo a Caixa, os recursos serão disponibilizados apenas na segunda-feira (27). A contratação já está disponível e é 100% digital, podendo ser feita pela internet por meio do site da Caixa, do FGTS, ou ainda pelo aplicativo do FGTS.

A expectativa é que 1 milhão de clientes faça a antecipação, o que vai corresponder a R$ 5 bilhões em créditos. 61 milhões de trabalhadores estão vinculados ao FGTS. Desse total, 6,1 milhões (10%) optaram pelo saque-aniversário.