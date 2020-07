Rede de lanchonete ‘antecipa Natal’ para que ano acabe logo

Burger King quer antecipar Natal para acabar logo com 2020 | Foto: Divulgação

Burger King lançou a campanha “Natal em Julho”, que brinca com o desejo das pessoas de que o ano de 2020, marcado por crises como o coronavírus (Covid-19), acabe logo. Neste sentido, a rede pretende “antecipar” o Natal, já que é uma das épocas mais felizes do ano.

Para entrar na brincadeira, toda a identidade visual foi mudada e, nesta sexta-feira (24) e no sábado (25), haverá promoções alusivas à véspera e ao dia de Natal. Ao todo, são dez ofertas para que a clientela possa pedir via delivery ou retirar nas lojas.

De acordo com o site Propmark, a ação foi capitaneada pelo Burger King Brasil, com criação da David São Paulo, e terá desdobramentos locais de acordo com as peculiaridades de cada País.

“Essa grande brincadeira, que ganhou o mundo, tem como objetivo aproximar os consumidores de seu real desejo: a chegada de 2021. Desde a antecipação dos feriados, que aconteceu nos últimos meses, temos notado uma movimentação do público para que o Natal fosse adiantado também e, com isso, conseguíssemos encerrar 2020 de uma vez por todas”, disse Thais Souza Nicolau, diretora de marketing do Burger King no Brasil, ao Propmark.

Então, se você se deparar com o Natal em Julho, não se assuste, é apenas o desejo de que todos os problemas deste ano nos deêm adeus.

Veja o vídeo:

