Grupo DB recebe Diploma de Mérito Empreendedor do Comércio 2020

Manaus - Em reconhecimento à sua atuação no setor varejista, o Grupo DB recebeu nesta quinta-feira (23), o Diploma do Mérito Empreendedor do Comércio – 2020, concedido pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Amazonas (Fecomércio-AM).

Durante a solenidade, na qual a empresa esteve representada pela diretora de Recursos Humanos Elane Medeiros, foi apresentado um histórico desde sua fundação pelos irmãos Sidney e Silas Pedrosa em 1982, em Manaus, até se tornar a maior rede de supermercados e hipermercados varejistas da Região Norte, com 29 lojas em três estados e mais de 4 mil colaboradores.

Também foram ressaltadas durante a solenidade, ações pioneiras desenvolvidas pelo Grupo, como a abertura do primeiro shopping da Zona Norte de Manaus (o Sumaúma Shopping) em 2014 e as operações full time (24h), nos supermercados em Manaus.

De acordo com o presidente do sistema Fecomércio, Sesc e Senac Amazonas, Aderson Santos da Frota, os empresários homenageados são exemplos de representatividade no comércio amazonense.

“Estamos destacando o mérito empreendedor, queremos que nossa homenagem sirva de exemplo e estimulo a todos os empresários, para que nós possamos nos superar cada vez mais”, disse.

Para o diretor-presidente do Grupo DB, Sidney Pedrosa, a homenagem é um reconhecimento importante pelo trabalho desenvolvido pela empresa ao longo dos anos, especialmente nos últimos quatro meses, durante a pandemia da Covid-19.

“É uma honra que compartilhamos com nossos clientes e colaboradores, sem os quais não seria possível ter mantido as operações, e principalmente nossos valores e padrões de atendimento e qualidade, durante este período difícil para todos, mas que prenuncia um novo caminho para o qual estamos nos preparados”, avaliou Pedrosa.

*Com informações da assessoria