Ticket vai distribuir cupons de desconto em refeições no Brasil

Manaus - A empresa de benefícios de refeição e alimentação Ticket, marca da Edenred Brasil, está lançando uma campanha nacional com o objetivo de ampliar o fluxo de vendas em comércios do segmento de refeição. A campanha que começou no dia 22 de julho, colocará R$ 2,5 milhões em circulação. O valor será distribuído via plataforma Uber Eats, por meio da emissão de vouchers de desconto inteiramente financiados pela Ticket.

O socorro é proveniente do More Than Ever, um fundo global criado pela Edenred, controladora da Ticket, para mitigar as consequências da crise provocada pela pandemia de Covid-19.



O diretor-geral da Ticket, Felipe Gomes, explica que a ação nasce em meio a um momento de grandes desafios, que se apresentam de modos diferentes para empresas de distintos segmentos e portes. Segundo ele, os estabelecimentos de refeição têm sofrido grandemente o impacto provocado pela necessidade de isolamento social.

"Para viabilizar e simplificar nossas doações, estabelecemos uma parceria com o Uber Eats, plataforma pela qual os vouchers serão transacionados. Com isso, conseguimos também garantir capilaridade na distribuição dos recursos e multiplicar os benefícios, uma vez que a dinâmica também favorece os trabalhadores, que podem ter um desconto de até 50% em refeições, mas principalmente os restaurantes que receberão os pedidos", destaca Gomes.

Por meio da campanha, usuários do Ticket Restaurante que realizarem pedidos no Uber Eats com valor igual ou superior a R$ 50 receberão um voucher de desconto no valor de R$ 25 para consumo nos restaurantes da plataforma. Os cupons serão totalmente custeados pela Ticket, por meio do fundo More Than Ever.



Missão da campanha

Por meio da campanha, a Ticket coloca em prática uma de suas missões: melhorar a qualidade de vida das pessoas por meio da promoção do bem-estar e de práticas alimentares saudáveis e da contribuição para o desenvolvimento local. "A campanha gera um ciclo positivo que beneficia tanto trabalhadores como os comerciantes, que recebem os pedidos. Os estabelecimentos do setor precisaram se reinventar neste contexto de crise, por meio da adoção de novos mecanismos e estratégias, como o ingresso nas plataformas de delivery. Neste movimento, todos são beneficiados", reforça Gomes.

Para ajudar a divulgar os estabelecimentos em operação no Uber Eats, a Ticket também está estimulando os 7 milhões de usuários de seus cartões a marcar seus restaurantes preferidos nas redes sociais com as hashtags #apoioaocomerciolocal e #seuapoiomudatudo. A fanpage da marca no Facebook conta com mais de 1,1 milhão de seguidores e alcança 12 milhões de usuários por mês. O Blog da Ticket, por sua vez, conta com aproximadamente 167 mil seguidores inscritos e alcança um público de quase 3,5 milhões de pessoas.

A Ticket é a única empresa do setor de benefícios de refeição, no Brasil, presente no Uber Eats. A parceria se iniciou em novembro de 2019, após lançamentos bem-sucedidos na França e na Bélgica.

Fundo More Than Ever



Criado pela Edenred em abril, o fundo More Than Ever tem como propósito mitigar as consequências da crise provocada pela pandemia de Covid-19. Formado com base na redução de 20% nos dividendos de 2019 do Grupo, bem como pela diminuição na remuneração do presidente global da Edenred, dos membros do Comitê Executivo e dos diretores do Conselho, o fundo vai apoiar, com € 15 milhões, 60 iniciativas espalhadas pelo mundo.

O socorro, voltado especialmente a parceiros e funcionários mais vulneráveis, será distribuído em iniciativas concentradas em quatro eixos prioritários: proteger colaboradores residentes em países com um pouca ou nenhuma cobertura de saúde ou rede de segurança social; apoio a estabelecimentos de alimentação e refeição, setor fortemente impactado pelas determinações de isolamento social; apoio a usuários de benefícios com atuação em serviços essenciais, como caminhoneiros; e apoio a fundos externos dedicados à pesquisa e à luta contra Covid-19.





