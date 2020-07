Atendimento presencial em agências do INSS é adiado para 24 de agosto

Atendimento presencial nas agências foi adiado para 24 de agosto | Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Brasil - O atendimento presencial nas agências da Previdência Social foi adiado para 24 de agosto. A mudança é fruto de uma portaria publicada nesta quarta-feira (29), que também prorroga o atendimento por meio dos canais remotos até 21 de agosto. Por meio de nota, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) informou que os atendimentos remotos continuarão sendo realizado mesmo após a reabertura das agências.

Inicialmente, o tempo de funcionamento das agências será parcial, com seis horas contínuas. O atendimento será exclusivo aos segurados e beneficiários com prévio agendamento pelos canais remotos (Meu INSS e Central 135).

Também serão retomados os serviços de perícia médica, avaliação social, cumprimento de exigência, justificação administrativa, reabilitação profissional, entre outros.

A reabertura gradual irá considerar as especificidades de cada agência. As unidades que não reunirem as condições necessárias para atender o cidadão de forma segura continuarão em regime de plantão reduzido.

No comunicado, o INSS afirma que irá disponibilizar um painel eletrônico contendo informações sobre o funcionamento das Agências da Previdência Social, os serviços oferecidos e o horário de atendimento.

*Com informações da assessoria

