Auxílio emergencial: Caixa abre 15 agências no AM neste sábado (1°)

Funcionamento será dedicado ao auxílio emergencial | Foto: Divulgação

Manaus - 15 agências da Caixa Econômica no Amazonas abrem neste sábado (1), das 8h às 12h, para atendimento aos beneficiários do Auxílio Emergencial. Em todo o país, 717 agências estarão abertas. Os nascidos em fevereiro e março já poderão realizar o saque em espécie do benefício, conforme calendário de saque.

A partir deste sábado, 7,4 milhões de beneficiários nascidos em fevereiro e março poderão sacar o benefício nos caixas eletrônicos, lotéricas e correspondentes Caixa Aqui, além de transferir valores para contas da CAIXA ou de outros bancos, de acordo com o Ciclo 1 do calendário de pagamentos:

Os ciclos de crédito em conta e saques em espécie seguem até dezembro para o pagamento das cinco parcelas definidas pelo Governo Federal para o público do CadÚnico e para quem se cadastrou pelo App Caixa | Auxílio Emergencial ou pelo site auxilio.caixa.gov.br.

Atendimento nas agências

A Caixa reforçou que não é preciso madrugar nas filas à espera de atendimento. Todas as pessoas que comparecerem às agências que abrirão neste sábado (1), das 8h às 12h, serão atendidas no mesmo dia. A mesma orientação é válida para o atendimento realizado de segunda a sexta, entre 8h e 14h, em todas as agências do banco.

Confira as agências que funcionam nesse sábado:

Manaus

Rua Florinda, n. 194 – bairro Cidade Nova 1, Zona Norte

Avenida Desembargador João Machado, n. 15 – bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste

Avenida Autaz Mirim, n. 9118 – bairro Jorge Teixeira, Zona Leste

Avenida Margarita, s/n – bairro Cidade Nova

Avenida Brasil, n. 2668 – bairro Compensa, Zona Oeste

Rua Barroso, n. 101 – Centro

Rua José Clemente, n. 420 – Centro

Avenida Autaz Mirim, n. 6100, shopping Grande Circular – bairro São José, Zona Leste

Avenida André Araújo, n. 243 – bairro Aleixo, Zona Centro-Sul

Avenida Francisco Queiroz, n. 1025 – bairro Manoa, Zona Norte

Manacapuru

Boulevard Pedro Rattes, n. 664

Tefé

Rua Olavo Bilac, n. 377

Itacoatiara

Avenida Parque, n. 520

Parintins

Rua Benjamim da Silva, n. 1874

Tabatinga

Avenida Amizade, s/n, esquina com Rua Cel. Berg

Leia Mais

Fechamento de empregos formais desacelera no Brasil, em junho

Caixa Econômica concederá empréstimos para negativos de até R$ 100 mil