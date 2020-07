Banco Central lança nota de R$ 200 com lobo-guará

O Banco Central revelou nesta quarta-feira (29) que deve lançar a partir do final de agosto uma nova cédula de real com valor de R$ 200. E um animal da fauna brasileira vai estampar a nova nota: trata-se do lobo-guará. O design da cédula deve ser revelado em breve pela instituição.

Conforme a previsão do Banco Central, cerca de 450 milhões de cédulas de R$ 200 devem ser produzidas ainda em 2020. Segundo a conta oficial da instituição no Twitter, "com a nova denominação, além de reduzir custos com a logística de distribuição do dinheiro, o BC garante o adequado abastecimento de cédulas na economia nacional".

O lobo-guará entra, portanto, para a lista de animais que ilustram as cédulas da moeda brasileira, que conta com tartaruga-de-pente, garça, arara-vermelha, mico-leão, onça-pintada e garoupa nas notas de R$ 2, R$ 5, R$ 10, R$ 20, R$ 50 e R$ 100, respectivamente. A nota de R$ 1, que continha um beija-flor, deixou de ser fabricada em 2005 e saiu de circulação.

Qual seu palpite sobre a cor da nota de R$ 200?

