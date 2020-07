Shoppings de Manaus anunciam ampliação de horário de funcionamento

Manaus - Dois meses depois da autorização para a reabertura das portas do comércio, no primeiro ciclo de flexibilização, os shoppings centers de Manaus anunciam que nos próximos dias vão ampliar os seus horários de funcionamento. Os maiores centros comerciais da cidade, que retomaram as atividades comerciais com horários reduzidos de 12 horas para apenas 8 horas, agora vão ampliar os seus atendimentos para 10 horas, em dias úteis.

Seguindo a regra determinada pelo governo estadual e municipal, a partir desta sexta-feira (31), o Shopping Ponta Negra informa que ampliará o seu horário de funcionamento. As lojas, quiosques e praça de alimentação que estão funcionando de 12h 20h, vão passar a operar, de segunda a sábado, das 11h às 21h. Aos domingos e feriados, as lojas e quiosques que estão funcionando de 14h às 20h, agora vão das 14h às 21h, e praça de alimentação das 12h às 21h.

Shoppings justificam ampliação como forma de atender a demanda dos consumidores | Foto: Divulgação

Para justificar a ampliação do horário de funcionamento, o Ponta Negra Shopping informou que o empreendimento segue com as melhores práticas de combate e prevenção a Covid-19 para preservar o bem-estar e a saúde de clientes, lojistas e colaboradores.



Na mesma linha, o Amazonas Shopping informa que a partir desta sexta-feira (31) o horário de funcionamento também será ampliado, seguindo orientação do decreto do Governo do Estado. O centro de compras irá funcionar de segunda-feira a sábado, das 11h às 21h, e aos domingos, das 12h às 21h. O supermercado Carrefour, por ser um serviço essencial, estará aberto todos os dias, das 8h às 21h.



O Amazonas Shopping reforçou que continua reforçando as medidas para garantir a segurança no local. Entre as ações adotadas estão a aferição de temperatura em todas as entradas, disponibilização de dispensers de álcool em gel com acionamento pelo pé, para não haver contato com as mãos, marcação do piso das escadas rolantes, lotéricas, bancos, entre outros espaços, para que o distanciamento recomendado seja seguido. O uso de máscaras segue obrigatório pelos clientes, lojistas e equipe de apoio do shopping.



O Manauara Shopping por sua vez anunciou que ampliará seu horário de funcionamento, no dia 1º de agosto, sendo de segunda-feira à sábado, de 11h às 21h, e aos domingos e feriados, de 12h às 21h (praça de alimentação) e 14h às 21h (lojas). O centro de compra informou que, neste primeiro momento, a ampliação do horário é facultativa, de segunda a sábado, e algumas lojas podem continuar funcionando das 12h às 20h.



Outro centro comercial a anunciar ampliação de horário é o Millennium Shopping, a partir da próxima segunda-feira (3). As lojas, quiosques e praça de alimentação passam a atender de segunda a sábado, das 9h às 19h, enquanto aos domingos e feriados, por enquanto, o empreendimento segue fechado. O centro de compras diz que o objetivo da ampliação é atender às demandas de consumo da população. Para tanto, reforça que continua respeitando os protocolos de segurança para evitar o contágio do Covid-19.





*Com informações das assessorias