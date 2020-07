Órgãos de defesa flagram irregularidades em postos de combustível

Foram flagradas Irregularidades em postos de combustível nos municípios de Coari e Codajás, localizados a 362 e 234 quilômetros de Manaus | Foto: Mauro Smith

Coari e Codajás- Foram flagradas Irregularidades em postos de combustível nos municípios de Coari e Codajás, localizados a 362 e 234 quilômetros de Manaus. Em três dias de fiscalização, os órgãos de defesa do consumidor vistoriaram oito estabelecimentos e, durante o teste de vazão, constataram que dois postos operavam fora dos padrões. Os estabelecimentos foram autuados e terão prazo de 15 dias para defesa.

As fiscalizações, que tiveram início na última terça-feira (28) e foram concluídas na manhã desta quinta-feira (30), percorreram os municípios de Codajás, Coari, Uarini (a 564km de Manaus), Tefé (a 522km de Manaus) e Alvarães (a 530km da capital).

Segundo informações das equipes de fiscalização, a maior irregularidade foi constatada na cidade de Coari, na qual um posto de combustível apresentou “divergência em desfavor ao consumidor de mais de 200ml a cada 20 litros de volume abastecido, contrariando o que determina a resolução da Agência Nacional de Petróleo (ANP) sobre a quantidade máxima de variação, que seria de 60ml”.

*Outros serviços*

Além dos postos de combustível, as equipes da CDC/Aleam e do Procon-AM também fiscalizaram agências e correspondentes bancários do Bradesco nos municípios de Uarini, Tefé e Codajás, esta última, inclusive, recebeu um auto de constatação por não disponibilizar senhas com identificação de horário ao consumidor. Em Uarini, o posto correspondente do Bradesco recebeu um auto de nada consta pelo devido ao cumprimento da legislação consumerista.

Ainda na cidade de Tefé, as equipes atenderam a uma denúncia em um posto de revenda de gás de cozinha onde uma botija de 13kg do gás de cozinha estava sendo vendida por R$ 85 reais.

*Com informações da assessoria

