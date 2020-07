Covid-19: Gol tem prejuízo de R$ 1,997 bilhões no 2º trimestre

Descontando variações cambiais e monetárias, a empresa reportou prejuízo líquido no período de R$ 771,8 milhões | Foto: Divulgação

Brasil - A companhia aérea Gol reportou prejuízo líquido de R$ 1,997 bilhão no segundo trimestre de 2020. No acumulado do semestre, a empresa tem um prejuízo de R$ 4,212 bilhões, ante o lucro de R$ 5,9 milhões registrado entre janeiro e junho de 2019.

Os dados refletem as medidas de isolamento adotadas em várias regiões para combater o novo coronavírus (Covid-19). O valor representa uma ampliação significativa do resultado negativo de igual

Considerando variações cambiais e monetárias, a empresa reportou um prejuízo líquido no período de R$ 771,8 milhões, contra o prejuízo de R$ 2,1 milhões (também ajustado) do segundo trimestre de 2019.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado no trimestre fechou em R$ 99 milhões, queda de 88% na comparação com igual trimestre do ano anterior. A margem Ebitda foi de 27,7%, queda de 1,8 ponto porcentual no período.

