Movimento "Nós" ajuda pequenos comerciantes de Manaus

Manaus- O movimento Nós tem como objetivo ajudar o pequeno comerciante durante a pandemia. Entre as dificuldades estão a falta de caixa para se manter e o acesso a crédito. E o projeto beneficia 1402 pontos de venda da capital amazonense, entre eles, lanchonetes, padarias, mercearias, empórios e restaurantes, impactando mais de 14 mil trabalhadores.

A ação é uma iniciativa da Coca-Cola em parceria outras empresas do setor de alimentação e bebida, e beneficia cerca de 300 mil estabelecimentos e um milhão de trabalhadores em todo o país.

As ações do movimento são divididas em quatro frentes para contemplar as principais dificuldades enfrentadas pelos pequenos comerciantes durante este período: reabertura segura com foco na saúde, reabastecimento facilitado do estoque, fortalecimento da relação entre comércios locais e consumidores, e divulgação de informações relevantes do mercado.

As empresas do Movimento NÓS assegurarão condições para estimular o consumo quando para ajudar o pequeno varejista a reabrir o seu negócio e entender o novo normal. Reposição de estoques de produtos com descontos adicionais aos valores totais dos pedidos ou em itens selecionados, seleção de produtos com promoção especial para ser repassado o desconto para o consumidor, concessão de crédito para que nas primeiras compras o comerciante possa ter uma condição de repor seus estoques.

As ações do movimento são implementadas em total alinhamento com as decisões dos governos de cada cidade e Estado para a reabertura. A segurança e a saúde desses parceiros e seus consumidores são prioridades do projeto, que atuará apenas e especificamente nas regiões onde houver a determinação das autoridades quanto à retomada e flexibilização do isolamento social. Saiba mais e seja parte do Movimento NÓS: www.movimentonos.com.br.

