Saiba quais são as melhores newsletters de investimentos

Está querendo se atualizar diariamente sobre as melhores opções de investimentos do mercado? Então, você precisa conhecer e acompanhar as melhores newsletters do momento. Neste artigo, listamos os principais boletins de diversos sites especializados em investimentos no Brasil.

Em um momento delicado é importante acompanhar atentamente o mercado. Ter uma ideia das previsões para o futuro e receber dicas sobre os mais variados temas relacionados à investimentos é uma tarefa cumprida pelas newsletters de investimentos.

Se você não tem tempo para ver as notícias mais importantes nos seus sites de investimentos e finanças preferidos, assinar newsletters é uma excelente saída para receber as melhores notas do dia, desde notícias factuais a opiniões de especialistas, em sua caixa de e-mail.

O que é uma newsletter?

Você já ouviu falar, mas ainda não sabe o que é uma newsletter? Bom, é bem simples! A newsletter é um boletim informativo. Ela se caracteriza por ser uma publicação fixa das empresas com o objetivo de educar o mercado e nutrir novos leads.

O foco é sempre no conteúdo para atrair os melhores clientes em potencial. As newsletter sobre investimentos sobre focadas em dicas, notícias e análises sobre os principais temas relacionados à investimentos.

Confira abaixo a nossa lista com as principais newsletters de investimentos do momento:

Seu Dinheiro

Além de criar conteúdo premium para os usuários cadastrados, o site Seu Dinheiro possui uma newsletter gratuita para todos os seus leitores. Por e-mail, os usuários cadastrados podem receber dicas e insights sobre Tesouro Direto, CDBs, ações e os melhores investimentos do momento, tudo apurado e segmentado pelos especialistas do site.

Capital Now

O site de análise de investimentos Capital Research expandiu sua atuação com a chegada da newsletter Capital Now. Esta é outra newsletter gratuita onde os cadastrados recebem todos os dias, as principais notícias e análises dos assuntos mais discutidos do mercado por e-mail.

Todos os dias da semana, os usuários recebem uma análise exclusiva dos especialistas da Capital Research, recebendo dias sobre ações, finanças pessoais, fundos de investimentos, fundos imobiliários, renda fixa, entre outros assuntos. Além das dicas de especialistas, o jornalista Breno França cuida da curadoria e traz as principais notícias que afetam o nosso bolso.

Money Times

O site Money Times também disponibiliza uma newsletter gratuita para seus leitores. Os assinantes recebem por e-mail as principais notícias do dia. A equipe do site se divide e desenvolve três tipos curadorias diferentes para que os usuários se mantenham informados diariamente.

Pela manhã e no final da tarde, os usuários recebem por e-mail as principais notícias do mercado. E à noite, eles ainda recebem mais duas newsletters com curadoria sobre as principais notícias sobre as carteiras de banco e corretoras intitulada “Comprar ou Vender” e a “Cripto”, newsletter que reúne as principais notícias sobre o mercado de criptomoedas.

Os usuários é que decidem se querem se cadastrar em apenas uma das newsletters ou em todas.

Valor Econômico

Os assinantes da newsletter do Valor Econômico recebem por e-mail uma curadoria com as principais notícias sobre economia, negócios e finanças. São três diferentes tipos de newsletters disponíveis para cadastro no site: Edição de Hoje, As mais lidas e Tecnologia.

Na newsletter Edição de Hoje, o usuário recebe um e-mail diário com as principais notícias do jornal Valor do dia. Já na newsletter As Mais Lidas, o foco é em apresentar aos usuários as dez notícias mais lidas do dia no site. E por último, a newsletter Tecnologia é enviada sempre às quartas-feiras e traz as principais notícias sobre o mundo da tecnologia.

O Mercado em 5 minutos

A newsletter O Mercado em 5 minutos é uma parceria do site Dinheirama com a Empiricus Research. Diariamente os leitores recebem e-mails com dicas sobre investimentos em ações, renda fixa, Tesouro Direto, entre outros.

Os assinantes também têm acesso gratuito ao curso “O Mercado em cinco minutos: como converter centavos em reais”.

Infomoney

Um dos principais sites de finanças do Brasil, o Infomoney, também possui a sua newsletter gratuita para os leitores. Os assinantes recebem diariamente por e-mail as principais notícias, análises e opiniões dos especialistas sobre tudo o que está rolando no mercado e pode afetar o nosso bolso.

O intuito da newsletter do site é resumir as principais notícias do dia levando aos assinantes um apanhado do que está acontecendo de mais importante no mundo dos investimentos. A curadoria é feita pela equipe de colunistas do site.

Spiti

A newsletter do site Spiti traz conteúdo diário e recomendações sobre investimentos. Em diversas curadorias diferentes, os assinantes recebem gratuitamente dicas sobre renda fixa, investimentos na bolsa de valores, fundos de investimentos, entre outros.

Além das principais notícias e opiniões dos especialistas do site, o leitor também recebe relatórios semanais de cada coluna, entrevistas e acesso à lives semanais com debate sobre os mais variados temas relacionados ao mundo dos investimentos.

