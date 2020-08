Comércio de Manaus estima alta de 1,95% nas vendas do Dia dos Pais

Manaus - Com produtos como perfumaria, calçados, relógios e artigos esportivos, o comércio de Manaus estima um crescimento de até 1,95% nas vendas do Dia dos Pais, comparado com o mesmo período do ano anterior. Mesmo com as dificuldades causadas pela paralisação das atividades econômicas, durante os primeiros meses da pandemia, confiante, o setor já fala em recuperação no segundo semestre.

De acordo com pesquisa feita pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus (CDL Manaus), com consumidores manauaras, no topo da lista dos produtos escolhidos pelos filhos para presentearem os pais nesta data, estão: itens como vestuário (28,3%), seguido de perfumaria (19,8%), calçados (15,9%), smartphone (8,3%), joias e relógios (7,6%) e artigos esportivos (4,8%).

A pesquisa também aponta que o valor que a maioria dos consumidores estão dispostos a gastar de R$ 80 a R$ 100 para agradar os pais no próximo dia 9 de agosto. Entre os entrevistados, 8,4% estimam desembolsar menos de R$ 80; 35,1% entre R$ 80,01 a R$ 100; 23,91% deve gastar entre R$ 100,1 a R$ 150; e 15,28% pretende pagar entre R$ 150,01 a R$ 200.

Segundo a CDL-Manaus, a data poderá melhorar as vendas do setor em até 1,95%, comparado com 2019, o que pode ajudar no crescimento do comércio da capital amazonense no segundo semestre. O ticket médio é de R$ 90 e a receita bruta dos lojistas é estimada em quase R$ 80 milhões.

Oportunidade de recuperação

Para o presidente da CDL-Manaus, Ralph Assayag, o Dia das Mães foi uma data de muitas perdas para a atividade econômica, pois todas as lojas estavam fechadas e as aglomerações não eram permitidas por decreto estadual. De acordo com ele, o Dia dos Pais será uma oportunidade de recuperação para os segmentos.

“A partir do momento que liberaram o comércio e as pessoas começam a ter um entrosamento maior com suas famílias, o sentimento é despertado novamente e isso é positivo tanto na esfera pessoal, quanto nas vendas. Esperamos que, nesse segundo semestre, os problemas em relação ao vírus diminuam e que possamos estar com nossos familiares em datas importantes como essa”, diz Assayag.

Com a reabertura do comércio, desde o dia 1º de junho, as pessoas voltaram a frequentar lojas físicas em Manaus e a pesquisa da CDL-Manaus também se atentou a esse quesito. Dos entrevistados, a maioria disse que deve comprar o presente para os pais em espaços físicos (45,9%); em seguida, internet (29,4%); 15% afirmaram que são instigados a comprar por meio de comerciais de TV; e 4,8% por indicações de amigos.

Quanto a forma de pagamento, 48% disseram que vão pagar suas compras com cartão de crédito parcelado; 19,2% com crédito à vista; 13,1% com dinheiro em espécie; 9,5% no crediário ou carnê; e 8,3% no cartão de débito. Quanto à renda familiar dessas pessoas, a pesquisa apresenta que 5,71% têm renda de até R$ 998; 11,78% tem renda entre R$ 998,01 a R$ 1,5 mil; 22,53% tem renda entre R$ 1,5 mil a R$ 2 mil; e 27,57% tem renda entre R$ 2 mil a R$ 2,5 mil.



Dicas de presentes

Aproveitando o segundo lugar na lista de presentes queridinhos para a data, a Top Internacional está com novidades para o próximo domingo. Com a campanha “O melhor presente é ter você”, a importadora aposta na relação entre pais e filhos e abre um leque de produtos para atender a todos os estilos e preferências.

Gerente de marketing da empresa, Tayná Viana, destaca as novidades e lançamentos para o dia. “Nós preparamos uma campanha para o Dia dos Pais trazendo um mix completo de produtos para cada tipo de homem. Temos lançamentos de marcas mundialmente conhecidas como, Dolce & Gabbana, Kenzo, Lancaster e Versace. Entre os kits de presente, vale a pena conferir o de cuidados específicos para o público masculino, como a linha Men de Foreo”, afirma

Contudo, se a ideia é presentear com acessórios, a Top também conta com itens como, carteiras, relógios e óculos de marcas como Fossil, CAT, Mont Blanc e Jowissa. A empresa está com as lojas em funcionamento, seguindo todos os protocolos de sanitização e, para quem preferir comprar sem sair de casa, a importadora continua com o delivery e entregas no drive-thru.

