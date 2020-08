Mercado Imobiliário fecha semestre com crescimento milionário

O mercado imobiliário no Amazonas superou as expectativas do setor diante de um cenário preocupante na crise ocasionada pelo novo coronavírus | Foto: Maurício Sanches

Manaus- O mercado imobiliário no Amazonas superou as expectativas do setor diante de um cenário preocupante na crise ocasionada pelo novo coronavírus. O primeiro semestre fechou o ano de 2020 com o faturamento de R$ 426 milhões em vendas, e registra um crescimento de 24,5% se comparado ao primeiro semestre de 2019, onde o valor em vendas foi de R$ 342 milhões.

Os dados foram divulgados na manhã desta terça-feira (04) pela Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Amazonas (Ademi-AM), em reunião com empresários do setor.

Para o diretor da Comissão da Indústria Imobiliária da Ademi-AM, Henrique Medina, os números positivos foram devidos a confiança do consumidor e incentivados pelos jurus bancários baixos. No primeiro trimestre foram vendidos 205 milhões; já no segundo o valor saltou para R$ 221 milhões. A projeção para 2020 é chegar ao valor de R$ 1 bilhão de reais, um crescimento de 23% se comparado a 2019, ano em que o mercado faturou R$ 814 milhões.

As vendas no segundo trimestre de 2020, foram 752 do padrão econômico, 194 nos demais padrões verticais, 44 em unidades horizontais e 5 unidades comerciais. Em relação às vendas dos bancos, foram vendidas 6 unidades do padrão econômico e 43 unidades dos demais padrões verticais e 1 unidade comercial. As vendas líquidas das unidades residenciais verticais, comerciais e horizontais totalizaram 995 unidades. Somadas estas vendas representam um VGV (valor geral de vendas) de R$ 221 milhões,

Os Bairros que representaram juntos 61,4% das unidades vendidas no segundo trimestre deste ano foram: Lírio do Vale (162), Cidade Nova (120), Alvorada (119), Da Paz (113), Parque Mosaico (104) e Tarumã (94).

*Com informações da assessoria

