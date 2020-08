Saque de R$ 1.045 do FGTS será suspenso

O saque emergencial de R$ 1.045 do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) deve ser suspenso até que um projeto de lei seja aprovado pelo Congresso, disse o deputado Marcel van Hattem (Novo-RS), relator da medida provisória que garantia os saques.

Após o Senado alterar a MP e ampliar as possibilidades de saque, o governo Jair Bolsonaro e o centrão fizeram um acordo para não votá-la. Assim, a lei deve caducar hoje. Em contrapartida, o governo se comprometeu a enviar ao Congresso um projeto de lei para ser votado na próxima semana, para garantir os pagamentos.

O depósito emergencial do FGTS já foi liberado para os nascidos entre janeiro e junho. Se for suspenso agora, trabalhadores que nasceram entre julho e dezembro não receberão os R$ 1.045.

"O governo precisa trabalhar rapidamente para fazer essa aprovação [do projeto de lei]. Infelizmente, esse foi um problema criado pelo próprio governo. Nós fizemos de tudo para votar o texto hoje. Isso prejudica quem precisa do dinheiro", disse van Hattem.

O requerimento de retirada de pauta da MP da Câmara foi aprovado a pedido do governo, com apoio do Centrão. O acordo foi feito pelo presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), pelo líder do governo, Vitor Hugo (PSL-GO), e pelos líderes partidários do Centrão.

A oposição votou contra a retirada de pauta da MP. Segundo o líder do governo, as mudanças no texto feitas pelo Senado teriam um impacto de até R$ 120 bilhões em saques do FGTS.