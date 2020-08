Teve o auxílio emergencial negado? Governo abre canal para contestação

66,9 milhões de pessoas já receberam alguma parcela do benefício emergencial | Foto: Divulgação

Ainda não está recebendo o auxílio emergencial? Nesta terça-feira (4), o governo federal anunciou que o site da Dataprev também receberá requerimentos de contestação para quem teve pedido negado.

Conforme nota do Ministério da Cidadania, a plataforma é ideal para quem teve o pedido negado por razões cadastrais ou para quem quer fazer o requerimento após atualização de informações pessoais.

Dentre as outras pessoas que podem procurar a Dataprev, estão os cidadãos que completaram 18 anos recentemente; fora servidores públicos ou militares; novos desempregados que não tenham acesso a outros programas sociais, como o seguro-desemprego.

"Importante ressaltar que a Dataprev já está processando as contestações feitas por meio das plataformas digitais da Caixa com dados mais atualizados. Mais de 800 mil pessoas, consideradas inicialmente inelegíveis, já foram beneficiadas pela contestação através do aplicativo e começam a receber sua primeira parcela no dia 5 de agosto", diz o governo em nota.

De acordo com dados da Caixa Econômica Federal, 438,5 mil cadastros estão em fase de reanálise. Até o lançamento da nova ferramenta, a solicitação podia ser feita pelo site da Caixa, pelo aplicativo "Caixa - Auxílio Emergencial", e por solicitação via Defensoria Pública da União (DPU).



"Outras 300 mil, que tiveram o auxílio negado em função de constarem vínculo com as forças armadas ou com serviço público estadual ou municipal, também foram beneficiadas pela contestação, pois foi constatado que o vínculo não existia mais", afirma o texto.

66,9 milhões de pessoas já receberam alguma parcela do benefício emergencial. O governo estuda prorrogar o programa até dezembro de 2020.