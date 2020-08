Shoppings de Manaus estão confiantes com as vendas do Dia dos Pais

Manaus - Assim como o comércio tradicional de rua, os shoppings de Manaus estão apostando alto em promoções, descontos e lançamentos para as vendas do Dia dos Pais, que será no próximo domingo (9). Apesar da confiança, os centros comerciais mantêm a estimativa de alta de 1,95%, projetada pela Câmara dos Dirigentes Lojistas de Manaus (CDL-Manaus), que vê a data como ponto de partida para a recuperação econômica do começo do segundo semestre.



Para esse momento de demanda reprima, as vitrines do Shopping Ponta Negra estão recheadas de opções de estoque renovado depois pouco mais de dois meses da retomada gradual das atividades econômicas em Manaus. De acordo com o seu mix de lojas, as redes sociais do shopping vão mostrar dicas para os filhos se inspirarem com produtos como roupas, acessórios, perfumes, eletroeletrônicos e serviços ideais para comemorar a data com estilo.



“A retomada das atividades continuam seguindo todos os protocolos de segurança e bem-estar dos clientes. A expectativa de vendas está bastante positiva, os lojistas estão animados com o Dia dos Pais, com estoques renovados, descontos e facilidades de pagamento, tudo para que ninguém fique sem presente. E o Ponta Negra está preparado para receber os clientes com a infraestrutura, conforto e segurança de sempre”, destaca o superintendente do Shopping Ponta Negra, Magno Duarte.



Na aposta de variedades, o shopping informa que as lojas Havaianas, All Bags, Rommanel, Piticas, MG Surf, Aleatory, New Balance, Adidas, Cacau Show, England, Samsung, Lupo, Moderna Suplementos, Lupa Lupa, Shop do Pé, Riachuelo, Jorge Bischoff, Mr. Cat, Top Internacional e ICase estão com opções para todos os perfis de pais.



Para os mais vaidosos, até o dia 8, a Barbearia Procópio do Ponta Negra oferece descontos de 5% em combos de serviços e, até o dia 16, em produtos especialmente para o Dia dos Pais. Entre as opções estão o corte de cabelo e barba, manicure e pedicure, e podologia.



Já para aqueles que adoram acessórios, a A&D Wear é o local certo. “Estamos com várias novidades, entre eles, relógios G-Shock Casio, pulseiras de pedras naturais e camisetas com pedras e estampas”, informa o empresário Dantes Paulain. Durante todo o mês de agosto, todos os produtos da loja estão com 20% de desconto.



Na Chilli Beans, o destaque para o Dia dos Pais fica por conta da coleção do DJ Alok, uma linha de óculos de sol e de grau inspirada no universo biônico, cheia de elementos futuristas e que irão deixar os pais ainda mais estilosos.



Otimismo



A data do Dia dos Pais, que é a primeira mais importante para o varejo, acontecendo após a reabertura do comércio, está sendo vista com otimismo pelos empresários do Amazonas Shopping, segundo o presidente da Associação de Lojistas do Amazonas Shopping (Alasc), André Gesta.

As vitrines das lojas estão decoradas para a data e os estoques foram renovados para atender às necessidades dos clientes. Segundo Gesta, o crescimento parece tímido se comparado com outros anos, mas depois do período que as lojas ficaram com o atendimento presencial suspenso, devido à pandemia de coronavírus, a data está sendo bastante aguardada.



De acordo com a pesquisa divulgada pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus (CDL), entre os itens mais procurados para presentear os pais neste ano estão vestuário (28,3%), seguido de perfumaria (19,8%), calçados (15,9%), smartphone (8,3%), jóias e relógios (7,6%) e artigos esportivos (4,8).



Campanha



O Amazonas Shopping está com uma campanha solidária de Dia dos Pais. A proposta é arrecadar alimentos para o projeto Mesa Brasil, do Serviço Social do Comércio (SESC), e ajudar mais de 140 entidades sociais do estado cadastradas no programa. São aproximadamente 7.700 famílias em situação de vulnerabilidade social que serão apoiadas através desta ação.

A campanha do Amazonas Shopping vai também sortear uma moto Harley Davidson, modelo Iron 883. A cada R$ 150 em compras no local os clientes têm direito a um cupom para participar do sorteio. Se doarem dois quilos de alimentos para a campanha terão suas chances triplicadas, porque ganharão, no balcão de troca das notas fiscais, três cupons para concorrer. As trocas podem ser feitas até o dia 09 de agosto, no espaço montado na Praça de Eventos Central. O local funciona das 11h às 21h. O sorteio será realizado no dia 10 de agosto, às 18h.