Alta de 8,9% na produção da indústria reflete positivamente no PIM

Manaus – Após o período crítico da pandemia do novo coronavírus, pelo segundo mês consecutivo, a produção industrial brasileira cresceu. Dessa vez, a alta foi de 8,9% em junho, na comparação com maio, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Segundo representantes da indústria amazonense e economistas, o crescimento deve se prolongar até agosto e os resultados refletem positivamente na economia e no Polo Industrial de Manaus (PIM).

O crescimento de 8,9% representa uma das mais altas taxas de crescimento desde junho 2018 e, no mês passado, a produção industrial já havia avançado, 8,2%, em revisão depois da alta divulgada de 7%. Já na comparação com junho de 2019, o recuo da atividade da indústria foi de 9%, ante a retração de 10% registrada no mês anterior e ante estimativa de queda de 10,1%.

Segundo o presidente do Centro da Indústria do Estado do Amazonas (Cieam), Wilson Périco, a tendência é de crescimento, com resultados melhores. “Acho que o resultado de julho também será positivo, mesmo que não seja na mesma proporção. Isso vai ocorrer até agosto e depois acredito que entraremos em um período de estabilidade, com a maioria dos segmentos atingindo seu nível de atividade máxima para 2020”, explica.

Para o presidente da Federação das Indústrias do Amazonas (Fieam), Antônio Silva, esse resultado está sendo puxado pelo aumento da demanda e favorece o crescimento da produção no PIM. “O aquecimento das vendas do comércio, com o retorno gradativo das atividades econômicas no Sudeste e Sul, favorece o crescimento da produção nas fábricas do PIM. Essas que já estão com uma capacidade instalada de aproximadamente 70%”, salienta.

Além disso, de acordo com Silva, mesmo que não consiga representar uma recuperação completa, o resultado pode minimizar muito as perdas causadas pela pandemia. Para ele, é preciso que o aumento da demanda continue em julho e agosto para que uma previsão com maiores possibilidades de acerto seja feita.

Impulsionado pelos veículos

De acordo com o economista Ailson Rezende, o aumento nos números da produção industrial brasileira foi puxado pelo setor de veículos, que teve uma expansão de quase 500% nos últimos dois meses. O que, para ele, representa uma boa notícia para o PIM, visto que o segmento de motocicletas foi um dos setores que apresentou crescimento.

“Além disso, o isolamento social reprimiu a demanda por bens de consumo duráveis. Com o retorno gradual das atividades e com a liberação do comercio, a população deve suprir suas necessidades de bens e serviços, fazendo com que nos próximos meses o setor industrial continue com taxas elevadas de crescimento - surpreendendo economistas e derrubando projeções”, ressalta o economista.

Alerta

Contudo, Rezende alerta para a comparação com o mesmo período do ano anterior, onde a pesquisa demonstra um recuo de 9% e uma queda de 10,9% em 2020. Com a baixa na base anual, de 9%, este foi oitavo resultado negativo seguido nessa comparação. Assim, os índices do setor industrial foram negativos tanto para o fechamento do segundo trimestre de 2020 (-19,4%), como para o acumulado do primeiro semestre do ano (-10,9%).

Mesmo com os bons resultados, a produção industrial elimina apenas parte da queda de 26,6% acumulada no período março-abril de 2020. “Mesmo com o desempenho positivo mais acentuado nesse mês, o setor industrial ainda se encontra 27,7% abaixo do nível recorde alcançado em maio de 2011. Ainda na série com ajuste sazonal, a média móvel trimestral permanece em queda, com o total da indústria recuando 1,8% em junho de 2020 frente ao nível de maio, mantendo, dessa forma, a trajetória predominantemente descendente iniciada em outubro de 2019”, aponta o IBGE.

