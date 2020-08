Redução na taxa Selic é mais um conto de fadas para o consumidor

Manaus - O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central cortou a taxa básica de juros (Selic) em 0,25 ponto percentual, de 2,25% para 2% ao ano. Segundo economistas, a redução é positiva para o comércio, mas não muda muito a situação para os consumidores, uma vez que a Selic serve de referência, mas não representa exatamente os juros cobrados dos compradores, que são muito mais altos.

A decisão foi unânime e veio dentro do esperado pela maior parte dos analistas de mercado. Este foi o nono corte seguido, o quinto anunciado neste ano, e representa o menor patamar desde o início da série histórica, em 1996 - quando entrou em vigor o regime de metas para a inflação.

Segundo o economista Armando Ennes, a redução da Selic deveria ser uma boa notícia, mas acaba não sendo, pois somente representa uma taxa de referência e não realmente reflete nos empréstimos feitos aos consumidores e às empresas. “Um exemplo é o quanto as empresas estão tendo dificuldade na hora de conseguir crédito, pois as garantias exigidas pelos bancos são enormes e, nesse momento, quem precisa de crédito tem pouco a oferecer”, explica.

Redução da Selic deveria ser uma boa notícia, mas geralmente não reflete de fato no consumo | Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Ennes esclarece que em qualquer economia normal, a baixa dessa taxa representaria uma ótima notícia. Contudo, para ocorrer o mesmo no Brasil, as taxas para as empresas e consumidores deveriam diminuir também, refletindo no dia a dia da economia. “O cheque especial, por exemplo, tem taxas ainda chegando a 60% a 70%, o que é um absurdo. Se assim não fosse, o Brasil poderia crescer tanto no investimento quanto no consumo”, declara.

Ponto negativo

Para o economista e presidente do Conselho Regional de Economia do Amazonas (Corecon-AM), Francisco de Assis Mourão Júnior, a redução também se apresenta como negativa em relação ao mercado especulativo, uma vez que as ações atreladas à taxa Selic se tornam pouco atraentes.

Redução também se apresenta como negativa em relação ao mercado especulativo | Foto: Reprodução

Contudo, Mourão Júnior salienta que o governo faz isso buscando reativar o consumo e a economia, incentivando a compra, o que é positivo para o comércio e para uma parcela da população, representadas para as famílias que estão com dívidas. “O comércio tem mais facilidade na captação de créditos com os clientes e, para as famílias, as taxas atreladas as suas dívidas podem ficar com os juros mais baixos”, ressalta.

Além disso, quando o Copom reduz a Selic, a tendência é que o crédito fique mais barato, com incentivo à produção e ao consumo, reduzindo o controle da inflação e estimulando a atividade econômica. Entretanto, com os juros baixos, a poupança rende menos devido a uma regra criada em 2012. Quando a Selic está acima de 8,5% ao ano, a rentabilidade da poupança é de 6,17% ao ano (0,5% ao mês) mais TR (Taxa Referencial). Porém, quando a Selic é igual ou menor que 8,5%, a poupança passa a render 70% da Selic mais TR.

Previsões

Segundo o Copom, eventuais ajustes futuros no estímulo monetário dependerão da percepção sobre a trajetória fiscal | Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Segundo o Copom, eventuais ajustes futuros no estímulo monetário dependerão da percepção sobre a trajetória fiscal. “O Comitê avalia que perseverar no processo de reformas e ajustes necessários na economia brasileira é essencial para permitir a recuperação sustentável da economia”, informa o comunicado.

Para o final de 2021, a previsão é que a Selic esteja em 3% ao ano. No ano seguinte, a previsão é que a taxa chegue a 5% ao ano, e ao final de 2023, a 6% ao ano. Essas expectativas estão no boletim Focus, publicação divulgada semanalmente pelo Banco Central (BC), com estimativas para os principais indicadores econômicos.

